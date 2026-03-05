به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز پنجشنبه مطهر پیکر شهید والامقام ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش، از شهدای اقتدار، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان ایوان تشییع شد.

مراسم تشییع این شهید گرانقدر که در حین انجام مأموریت در هنگ مرزی مهران و در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمد، با حضور علما و روحانیون، امام جمعه شهرستان، فرماندار ایوان، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی استان و شهرستان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ایوان و جمعی از کارکنان این نهاد، مسئولان ادارات، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان و مردم شهیدپرور برگزار شد.

مردم ولایتمدار شهرستان ایوان با حضور پرشور خود، پیکر مطهر این شهید سرافراز را از خیابان امیرکبیر تا گلزار شهدای امامزاده حاجی حاضر تشییع کرده و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

این مراسم جلوه‌ای از قدردانی مردم استان ایلام از رشادت‌ها و ایثارگری‌های فرزندان برومند میهن اسلامی بود.