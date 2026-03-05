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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد

مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد

ایلام - مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز پنجشنبه مطهر پیکر شهید والامقام ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش، از شهدای اقتدار، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان ایوان تشییع شد.

مراسم تشییع این شهید گرانقدر که در حین انجام مأموریت در هنگ مرزی مهران و در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمد، با حضور علما و روحانیون، امام جمعه شهرستان، فرماندار ایوان، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی استان و شهرستان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ایوان و جمعی از کارکنان این نهاد، مسئولان ادارات، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان و مردم شهیدپرور برگزار شد.

مردم ولایتمدار شهرستان ایوان با حضور پرشور خود، پیکر مطهر این شهید سرافراز را از خیابان امیرکبیر تا گلزار شهدای امامزاده حاجی حاضر تشییع کرده و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

این مراسم جلوه‌ای از قدردانی مردم استان ایلام از رشادت‌ها و ایثارگری‌های فرزندان برومند میهن اسلامی بود.

مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد

مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد

مراسم تشییع پیکر شهید ستوان سوم محمدحسین بهروزی‌منش در ایوان برگزار شد

کد مطلب 6766339

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