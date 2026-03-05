محور مقاومت در تقابل تاریخی با دنیای استکبار

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در این میان، با حضور فعال محور مقاومت، منطقه غرب آسیا وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تحولات امنیتی و نظامی شده است.سرعت و شدت عملیات‌ها و همچنین هماهنگی‌های کم‌سابقه میان جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای، ابعاد تازه‌ای به این تقابل بخشیده و زمینه بازتعریف موازنه قدرت در غرب آسیا را فراهم کرده است.

در همین راستا خبرگزاری مهر در گفتگویی با «رضا رحیم پور» استاد علوم و تحلیگر مسائل سیاسی و عضو علمی اندیشکده حکمرانی وقانونگذاری استان زنجان و فعال فرهنگی و رسانه ای به بررسی ابعاد مختلف اثرات جنگ چندجبهه‌ای مقاومت و چشم‌انداز آینده منطقه پرداخته است.

اقدامات تروریستی و حمله ددمنشانه صهیونی، آمریکایی به جمهوری اسلامی ایران سرآغاز فروپاشی و شکست هیمنه اسکتبار جهانی و پایان حکومت جعلی رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی خواهد بود.

رئیس جمهور طمع ورز و خون آشام امروز آمریکا ، و لشکرکشی مغرورانه ترامپ به منطقه خاورمیانه، بدون محاسبات و معادلات واقعیات میدانی و جوانب فاکتورهای مهم تولید قدرت آنهم با طناب نتانیاهو این کشور شیطانی را در تله بزرگ انداخته که پایان خوشی برای استکبار جهانی نخواهد داشت . ادعای این تحلیل از چند بعد قابل بررسی است.

در خصوص بعد قدرت نظامی و پایداری توانایی ادامه جنگ توسط محور تروریستی آمریکا و اسرائیل، فرآیند را چگونه ارزیابی می کنید؟

امروز آمریکا با مدل تسلیحات نظامی دوران جنگ سرد و مسابقه در افزایش فناوری پیشرفته نظامی با هزینه بسیار بالا که در معادله و مقابله با هزینه ساخت پهپاد کم هزینه اما کارساز ایرانی یک باخت استراتژی است و این ناترازی هزینه ها در جنگ فرسایشی دراز مدت برای آمریکا مشکل ساز خواهد بود کما اینکه این روند شروع شده است.

هم اکنون ادوات نظامی آمریکا در منطقه رو به کاهش است و حتی ناور برها هم با ضربات موشکی ایران زخمی شده در حال عقب نشینی هستند.

موضع دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این تقابل و جنگ تاریخی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران اسلامی که ۸ سال جنگ تحمیلی و همچنین تجربه جنگ ۱۲ روزه را دارد به خوبی خود را برای یک جنگ تمام عیار با دشمنان آماده کرده بود و برای تمامی سناریور های دشمنان بر نامه مقابله به مثل و فراتر از آن دارد و قدرت پهپادی و موشکی ایران اسلامی به لحاظ کمیت و کیفیت فلج کننده دشمنان است .

در بعد جغرافیایی و ژئو پلیتیکی و منطقه ای شدن جنگ نظرتون را بفرمایید؟

اولا آمریکا با ایجاد پایگاههای نظامی در کشورهای مختلف خاور میانه و غرب آسیا به خیال خود، توانایی پشتیبانی چند جبهه ای برای مقابله با ایران ایجاد کرده است غافل از اینکه دقیقا خود را در تیر رس جمهوری اسلامی قرار داده و به قولی خود را به دهان شیر نزدیک کرده است و الان هم تمام ۲۹ پایگاه نطامی آمریکا در اغلب کشور های منطقه زیر آتش ایران اسلامی است و اتفاقا نقطه ضعفی برای آمریکاست .

دوم اینکه منطقه خلیج فارس و بویژه تنگه مهم هرمز که دروازه عبوری بخش زیادی از اقتصاد جهان و منطقه است در کنترل جمهوری اسلامی است و هم اکنون با بسته شدن این تنگه ده ها کشتی تجاری و نفتکش های بزرگ در آبهای خلیج فارس و پشت تنگه هرمز سرگردان و متوقف شدند که ادامه این روند در چند روز آینده قطعا به اقتصاد کشورها ضربه سنگینی خواهد زد.

از همه مهمتر ۹۰ درصد اقتصاد کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز است و این کشورها نطقه حساس آمریکا هستند چون دلارهای حاصل از فروش نفت را دوباره در آمریکا سرمایه گذاری می کنند و قطع این چرخه هم به ضرر این کشور و هم ضرر به اقتصاد آمریکاست.

یک نکته دیگر در منطقه ای شدن جنگ، فعال شدن جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و آمریکاست بویژه آغاز حملات انصارااله یمن و حزب الله لبنان به اهدافی در سر زمین های اشغالی و مواضع آمریکا در منطقه است.

دشمن آمریکایی-صهیونی با به شهادت رساندن مقام معظم رهبری چه سناریوهایی را دنبال می کند؟

دشمنان خیال می کردند با یک اقدام تروریستی ضربتی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی ،ساختمان حکمرانی و شالکه اداره کننده کشور متزلزل شده و یک روزه و یا دو روزه کار جمهوری اسلامی تمام است غافل از اینکه نه تنها هیچ خللی در امورکشور ایجاد نشد بلکه پاسخ قاطعانه سربازان جمهوری اسلامی در همان ساعات اولیه حمله آغاز شد و دشمنان را در یک ناامیدی غیر متصورشان فرو برد .

این نظم حکمرانی به برکت جمهوری اسلامی و تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید امت صورت گرفته است که نعمتی بی نظیر در دنیاست.

در بعد فرهنگ، هویت و همبستگی ملی چه راهکارهایی باید اندیشده شود؟

امروزه تجهیزات نظامی تنها مولفه قدرت نیست بلکه اراده ها وبویژه همبستگی ملی است که محرک ماشین جنگی است و طرف پیروزی را رقم می زند . همان گونه که اشاره شد دشمن خیال می کرد با شهادت قائد امت و رهبری انقلاب اسلامی نه تنها ساختار حکومتی ضربه می بیند بلکه روحیه ملی هم تضعیف شده و به اصطلاح خلع سلاح روحی ملی برای گام نهایی فرو پاشی ایران اتفاق افتاد اما دشمنان هنوز درک نکرده بودند که ملت با فرهنگ و تمدن غنی چندین هزار ساله و با فرهنگ روحیه بخش و تولید قدرت معنوی و سلحشوری عاشورایی نه تنها در این مواقع خود را نمی بازند بلکه بر عکس بر همبستگی ملی و انتقام جویی آنها می افزاید بنابراین شهادت رهبر عزیز ایران بر خلاف پیش بینی دشمنان اتحاد و خونخواهی را مضاعف کرد و این چیزی است که نه دشمنان فهمیدند و نه همچین روحیه در ملت های دیگر است.

محور مقاومت و گروه های حامی نظام مقدس جمهوری ایران اسلامی در این تقابل و رویایی تاریخی چه فرآیندی را پیش گرفته است؟

خونخواهی شهادت ولی امر مسلمین به عنوان اصل فراگیر در جهان اسلام تبدیل شده است و امروز نه تنها در ایران اسلامی بلکه در تمام اقصی نقاط دنیا مسلمان پیرو ولی امر مسلمین به انتقام و خونخواهی مراد خود علیه تروریست های جانی و شمر زمانه به پا خواستند و با فتوای جهاد دینی از طرف علمای دینی ، خون پیروان امام شهید به جوش آمده و هر لحظه منتظر فرصت انتقام هستند کما اینکه با حمله به سفارت خانه های آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته این خشم تا حدودی خودش را نشان داده است و در آینده هم خبرهایی از ضربات جبهه دینی انتقام علیه دشمنان شیطانی خواهیم شنید ان شاءالله.

روش ها و تاکتیک دشمن در جنگ با ایران چگونه است؟

روش ها و تاکتیک دشمن صهیونی و آمریکایی در طراحی جدید حمله به جمهوری اسلامی در چند مرحله بود . مرحله اول پیش بینی کوتاه مدت یک و دو روزه که قبلا اشاره شد البته با چاشنی به زغم خود اغتشاشات خیابانی که با هوشیاری مردم ولایی و وطن دوست ایران اسلامی و به صحنه آمدن آنها اتفاق نیفتاد. مرحله دوم افزایش حملات نظامی به شهرها، حتی منازل مسکونی و بیمارستان ها و مدارس و تضعیف روحیه ملی و وادار کردن تسلیم ایران است که باز دشمن دارد از این مرحله ناامید می شود و به دنبال مرحله سوم است و آن تحریک احزاب تجزیه طلب بویژه در اقلیم کردستان عراق و مسلح کردن آنها در حمله به ایران از غرب کشور است.

رمز پیروزی جمهوری اسلامی در این نبرد در چه محورهای است؟

و اما رمز پیروزی جمهوری اسلامی در این جنگ و درخنثی کردن نقشه های شوم متجاوزان ، موقع شناسی مردم بصیر ایران اسلامی و به صحنه آمدن آنها و تسخیر خیابانها به عنوان عامل مهم دلسرد کننده دشمنان ونیز پاسخ قاطع و پی در پی نیروهای مسلح، شجاع و قهرمان به دشمنان در کوبیدن مواضع و اهداف در خاک و پایگاه دشمنان است که ان شاءالله به زودی شاهد شکست دشمنان و پیروزی امت وفادار ایران اسلامی خواهیم بود.