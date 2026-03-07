به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که نیروهای موسوم به «رضوان» وابسته به حزب‌الله برای نیروهای اسرائیلی کمین گذاشتند.

همزمان، شبکه المیادین گزارش داد که یک نیروی نظامی اسرائیلی در کمین مقاومت در شرق لبنان گرفتار شده است.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، گزارش‌های منتشر شده از فرود سه فروند بالگرد اسرائیلی در ارتفاعات سوریه در مقابل ارتفاعات مرزی لبنان در شرق این کشور حکایت دارد.

همچنین همزمان با عبور این بالگردها در شرق لبنان، صدای شلیک مسلسل و آتش ضدهوایی شنیده شده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند تبادل آتش سنگینی میان نیروهای رضوان حزب‌الله و نیروهای اسرائیلی در منطقه الخیام در جنوب لبنان در جریان بوده است.

در همین حال، المیادین اعلام کرد: جنگنده‌های اسرائیلی اقدام به اجرای «کمربند آتش» در اطراف شهرک النبی‌شیت در شرق لبنان کرده‌اند.

براساس گزارش این شبکه، حملات هوایی گسترده‌ای که امروز توسط ارتش اسرائیل به شهرک النبی‌شیت انجام شد، نشانه‌ای از وقوع یک عملیات امنیتی بوده است.

خبرنگار این شبکه افزود: بالگردهای اسرائیلی بلافاصله پس از گرفتار شدن نیروهای این رژیم در کمین نیروهای موسوم به «رضوان» در منطقه النبی‌شیت، عملیات تیراندازی و پوشش آتش گسترده‌ای انجام داده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی در ادامه تأکید کردند درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و نیروهای رضوان حزب‌الله در منطقه الخیام در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.