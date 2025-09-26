  1. بین الملل
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به این کشور خبر دادند.

این منابع بیان کردند که در پی حمله جنگنده‌های اسرائیلی، اطراف منطقه النبی شیت در ارتفاعات الشعره هدف قرار گرفت.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد که منطقه الشرقیه در منطقه البقاع در شرق این کشور هدف قرار گرفته است.

بنا بر اعلام این رسانه همزمان جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع پایین در حال پرواز هستند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حمله و تلفات جانی و مالی احتمالی آن منتشر نشده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد

