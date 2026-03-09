به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در تجمع پرشور بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) که با حضور اقشار مختلف مردم در ساحل بندرعباس برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به یک خطای راهبردی پس از رحلت امام خمینی (ره) اظهار داشت: پس از امام راحل برخی آمدند و گفتند که لفظ امام را فقط برای ایشان به کار ببریم و برای رهبران بعدی این واژه استفاده نشود، غافل از اینکه دشمن این مسأله را بهتر از ما فهمید.

وی با استناد به اذعان یک صهیونیست در مصاحبه رسانه‌ای افزود: وقتی از آن صهیونیست پرسیدند چرا در رسانه‌هایتان حتی برای امام راحل از لفظ امام استفاده نمی‌کنید، گفت ما می‌دانیم واژه امام در منطق اسلام در مقابل امت و در کنار امت قرار گرفته است؛ اگر امام را بپذیریم، امت شکل می‌گیرد و ما نمی‌خواهیم امت شکل بگیرد. دشمن خوب فهمید که امام و امت دو لنگه یک ترازویند اما ما نفهمیدیم.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت تصحیح این رویکرد در شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: امروز در مسئله ولایت امر و جانشینی و نیابت امام زمان (عج)، فرقی بین افراد وجود ندارد و همه امام المسلمین هستند. ما برای تفکیک بین امام شهیدمان و امام حیّ از واژه امام شهید استفاده می‌کنیم اما عنوان امام را برای رهبر عزیزتر از جانمان حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) به کار خواهیم گرفت.

عبادی‌زاده با اشاره به بیش از چهار دهه مجاهدت خاندان عصمت و طهارت و رهبری فرزانه انقلاب تصریح کرد: رهبر حکیم ما بیش از ۱۴ سال از نزدیک در کنار امام راحل و چهار دهه پس از آن با صبوری، استقامت و بصیرت، پرچم عزت مسلمانان را بر دوش کشیدند و فرمایش امیرالمؤمنین (ع) را جامه عمل پوشاندند که فرمود: این پرچم را جز اهل بصیرت و صبر نمی‌تواند حمل کند.

وی خطاب به ملت قهرمان ایران افزود: شما ملت بزرگ ایران هم استقامت را معنا کردید و هم بصیرت خود را به رخ دشمنان کشیدید. نمود بصیرت شما در جای‌جای امت اسلامی و نماد استقامت شما در زیر بمباران‌ها و موشک‌ها تجلی یافته است. ملت ما تجربه هشت سال دفاع مقدس را دارد و دزفول قهرمان و تهران را دارد که در زیر موشک‌های بعثیان، زندگی عادی خود را می‌کردند و بر سر ستمگران فریاد می‌زدند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با تمجید از پیوند ناگسستنی امت و رزمندگان اسلام گفت: امروز شما با صلابت خود به رزمندگان اسلام استواری را آموزش دادید و رزمندگان ما نیز به امت درس مقاومت آموختند. امروز دریوزگی و فلاکت دشمن را می‌بینید به تعبیر امام راحل (ره) امروز آمریکایی‌ها مانند آن شیر پیری هستند که غرش می‌کنند اما دو غرش؛ یک غرش از دهان برای اینکه به دنیا بگویند ما هنوز همان شیریم و یکی از ترس.

عبادی‌زاده با اشاره به جنایت‌های اخیر دشمن در بمباران مدارس، منازل و ورزشگاه‌ها تصریح کرد: این حملات کور نشانه استیصال و ضعف دشمن است. برادران و خواهرانم بدانید که روزهای فتح و ظفر نهایی نزدیک است. دشمنان اسلام اگر فکر می‌کردند با این جنایت‌ها می‌توانند این امت را در هم بشکنند، کور خوانده‌اند.

وی در پایان با دعوت از همه مردم برای تجدید بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امروز برای بیعت با رهبر عزیزمان گرد هم آمده‌ایم. دست‌ها را در همدیگر قفل کنید و خطبه بیعت بخوانید که امروز دنیا نظاره‌گر اتحاد و انسجام ملت ایران است. صبح ظفر نزدیک است و مقابله با ملتی که پشتوانه خدا را دارد و درس استقامت را در ۴۰ سال آموخته، برای دشمنان میسر نخواهد بود.