به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار رئیس و معاونان اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، با تأکید بر نقش فرهنگ در تحقق اهداف برنامههای اجرایی، اظهار کرد: همه دستگاهها و نهادهای اجرایی باید در کنار مأموریتهای تخصصی خود، پیوستهای فرهنگی متناسب را طراحی و عملیاتی کنند تا اثربخشی برنامهها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه موفقیت بسیاری از طرحها و برنامههای توسعهای در گرو توجه به ابعاد فرهنگی آنهاست، افزود: فرهنگ باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند برنامهریزی و اجرای پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به جایگاه راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در هدایت فعالیتهای فرهنگی، تصریح کرد: دستگاههای مختلف باید از ظرفیتهای این سازمان بهرهمند شوند و از اقدامات موازی و جزیرهای در حوزه فرهنگ پرهیز کنند.
امام جمعه بندرعباس همافزایی و هماهنگی میان مجموعههای فرهنگی را عامل ارتقای کیفیت و اثربخشی برنامهها دانست و گفت: تدوین برنامههای مشترک و ایجاد شبکه همکاری میان دستگاههای فرهنگی، زمینه تحقق بهتر اهداف فرهنگی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتها را فراهم میکند.
عبادیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و افزود: مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به حوزههای عمرانی و خدماتی محدود شود، بلکه فرهنگ نیز باید سهمی مشخص و مؤثر در این حوزه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: صنایع فعال در هرمزگان میتوانند بخشی از ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی خود را به توسعه زیرساختهای فرهنگی، حمایت از برنامههای فرهنگی و ترویج ارزشهای دینی و اجتماعی اختصاص دهند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت نظاممند شدن فرآیند ایفای مسئولیتهای اجتماعی، گفت: توجه همزمان به فرهنگ و سایر حوزههای توسعهای، زمینهساز پایداری پیشرفت و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد بود.
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