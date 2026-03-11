عبادی زاده: از عنوان «امام» برای رهبر انقلاب استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی زاده امام جمعه بندرعباس و نماینده ولی فقیه در هرمزگان در اجتماع بیعت طلاب و روحانیون هرمزگانی ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی (ع) اظهار داشت: از روزی که رهبر کبیر انقلاب رحلت فرمودند، عده ای میخواستند عنوان رهبر را که برای معمار کبیر انقلاب استفاده میشد از امام شهیدمان حذف کنند. و امروز ما هم باید مراقب این موضوع باشیم و از عنوان رهبری صیانت کنیم.

وی ادامه داد: پس از رحلت معمار کبیر انقلاب عده ای میخواستند واژه امام را برای رهبر بعدی استفاده نکنند، با این توجیه که عنوان «امام» باید مختص امام خمینی باشد، برادران اهل سنت برای شخصیت های زیادی که منصب اداره امور جامعه را نداشتند از واژه امام استفاده میکنند، اما برای شخصیتی که اداره امور مسلمین را به عهده دارد واژه امام را استفاده نکنیم؟

عبادی زاده تاکید کرد: دشمنان اسلام به این دلیل از عنوان امام استفاده نمیکنند، زیرا اگر عنوان «امام» را بپذیرند مجبور هستند عنوان «امت» را هم قبول کنند. و زمانی که امت واحدی وجود داشته باشد دیگر جامعه قومیتی نخواهد شد. بخاطر همین برای امامین انقلاب از واژه آیت الله استفاده میکردند.

وی ادامه داد: از امروز برای جلوگیری از ظلم به خودمان، امت و رهبری، از عنوان «امام» برای رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله الامام آقا سید مجتبی خامنه ای استفاده خواهیم کرد.

عبادی زاده اظهار داشت: یکی از شبهاتی که توسط برخی از روشنفکرنما ها مطرح میشود این است که میخواهند جنبه قدسی ولایت فقیه را از بین ببرند، و بین دموکراسی های رایج دنیا آن را قرار دهند، در حالی که ولایت فقیه بر اساس نظر همه فقه های عظیم الشان اسلام، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است.

وی افزود: خیلی ها به تبعیت از شبکه های بیگانه تلاش میکنند، رهبری ولایت فقیه را مختص جمهوری اسلامی ایران بیان میکنند، البته که امام رهبر جمهوری اسلامی ایران میباشد اما ما باید مراقب باشیم که از عنوان رهبر انقلاب اسلامی استفاده کنیم، زیرا رهبری جمهوری اسلامی محدود به مرز های داخلی ایران است اما انقلاب اسلامی معنایی فرامرزی دارد و ابعاد جهانی پیدا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهار داشت: دشمن خطای محاسباتی کرد، فکر کردند جمهوری اسلامی مانند برخی از نظام های جهان قائم به فرد است، زمان امام کبیر میگفتند ایشان رحلت کنند کار نظام تمام است، دهه ها انتظار کشیدند و زمانی که امام شهید به کهولت سن رسیدند، باز هم گفتند ایشان از دنیا بروند کار تمام است، اما امروز این را متوجه شدند که نظام مقدس جمهوری اسلامی وابسته به فرد نیست گرچه افراد در این نظام اثرگذار هستند.

وی اظهار داشت: حتی اوایل انقلاب نیز برخی جریان ها به دنبال این بودند که امام کبیر را رییس جمهور کنند زیرا از اصل ولایت فقیه وحشت داشتند.

وی در پایان گفت: مسئله بیعت مربوط به امروز نیست، و نحوه بیعت با امام زمان پیامبر تبیین شد، امروز مسئله بیعت در نظام باید در دو شعبه باید دنبال شود، یکی خبرگان که کارشان کشف و شناسایی و معرفی به مردم است، و دیگری بیعت امت که در صحنه با امام امت بیعت میکند.