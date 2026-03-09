به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که نفتی که به تنگه هرمز وابسته است، در ماه آینده با خطر توقف کامل مواجه خواهد شد.

رئیس‌ جمهور روسیه در این باره ادامه داد: قیمت‌ های بالای فعلی منابع انرژی، موقت اند و روسیه این را درک می‌کند. تنگه هرمز عملاً بسته شده است و تولید نفتی که به تنگه هرمز وابسته است، در ماه آینده با خطر توقف کامل مواجه خواهد شد.

«ولادیمیر پوتین» سپس اضافه کرد: حتی تغییر مسیر آن نیز در حال حاضر غیرممکن است. مسکو به عرضه نفت و گاز به کشورهایی که خریداران قابل اعتمادی هستند، از جمله اسلواکی و مجارستان، ادامه خواهد داد.

وی گفت: سال گذشته حدود یک سوم صادرات نفت دنیا در دریا، از طریق تنگه هرمز انجام شد؛ یعنی روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه. حدود ۸۰ درصد از این صادرات به مقصد منطقه آسیااقیانوسیه انجام می‌شد. در حال حاضر، این مسیر عملا بسته شده است. ... البته اگر خریداران اروپایی ناگهان تصمیم بگیرند که مسیر خود را تغییر دهند، ما هم آماده‌ ایم.