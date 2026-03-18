۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

مسکو: خروج احتمالی روسیه از بازار گاز اروپا در دست بررسی است

مسکو: خروج احتمالی روسیه از بازار گاز اروپا در دست بررسی است

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: موضوع خروج احتمالی مسکو از بازار گاز اروپا در دست بررسی است و نیاز به تحلیل و بررسی عمیق دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مسکو هیچ نشانه ای از طرف اروپایی‌ ها مبنی بر تمایل آنها به گفتگو در چارچوب همکاری‌ های مربوط به انرژی دریافت نکرده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: پوتین همواره آماده گفتگو در مورد مسائل حساس است، بنابراین برای اروپایی‌ ها خیلی دیر نیست که آمادگی خود را برای همکاری در حوزه انرژی نشان دهند. موضوع خروج احتمالی روسیه از بازار گاز اروپا در دست بررسی است و نیاز به تحلیل و بررسی عمیق دارد.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: روسیه مشارکت کشورهای اروپایی در روند مذاکرات اوکراین را منطقی نمی‌ داند.

کد خبر 6778366

