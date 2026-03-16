مجارستان با بیستمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که نمی تواند از بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو حمایت کند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر خارجه مجارستان در این باره گفت: موضع مجارستان آشکار است. تسلیم فشارها و باج گیری ها نمی‌ شویم. به مقاومت در برابر این خواسته‌ ها ادامه خواهیم داد و عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیز جای سوالی ندارد.

«پیتر سیارتو» سپس گفت: بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه و وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین فقط زمانی در دستور کار قرار می گیرد که اوکراین فعالیت خط لوله «دروژبا» را از سر بگیرد و تضمین دهد که هرگز آن را قطع نخواهد کرد.