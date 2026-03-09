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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

در بیانیه وزارت میراث فرهنگی تاکید شد؛

جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدن ایران نباید سکوت کند

جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدن ایران نباید سکوت کند

جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدنی ایران از سوی رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نباید سکوت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت میراث فرهنگی در بیانیه‌ای تاکید کرده است: جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدنی ایران از سوی رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا سکوت نکرده و ایرانیان سراسر جهان به اعتراض علیه حمله به میراث تمدنی و تاریخی ایران بپا خیزند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که ایران با تجاوز نظامی آشکار و مغایر با معاهدات بین‌المللی و اصول بنیادین انسانی و بشری از سوی رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه شده است، برخی از مناطق تاریخی و فرهنگی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند و به‌عنوان سرمایه مشترک بشریت شناخته می‌شوند، در معرض آسیب، تهدید و تخریب قرار گرفته‌اند.

واقعیت آن است که میراث‌فرهنگی ایران، هویت تاریخی ملت ایران و بخشی از حافظه تمدنی جهان به‌شمار می‌آید. تخریب و آسیب دیدن آثاری مانند کاخ گلستان، مسجد جامع عباسی در میدان نقش‌جهان اصفهان، کاخ چهل‌ستون و دره‌های تاریخی و ۶۳ هزار ساله خرم‌آباد نه‌تنها نمادهای فرهنگ و تاریخ ایران را هدف قرار داده، بلکه میراثی را که تحت حمایت یونسکو و جامعه بین‌المللی به‌عنوان سرمایه مشترک بشریت شناخته می‌شود در معرض خطر قرار داده است. چنین اقداماتی ضربه‌ای مستقیم به حافظه تاریخی و تمدنی بشریت محسوب می‌شود و عواطف ملی ایرانیان در سراسر جهان را به‌شدت جریحه‌دار کرده است.

این تجاوز آشکار، میراث‌فرهنگی ملت ایران را آگاهانه در معرض تهدید قرار داده و آن را به‌مثابه هدفی در بستر مخاصمه نظامی بدل ساخته است؛ اقدامی که ماهیتی ضدفرهنگی، ضدتمدنی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دارد و با ارزش‌های مشترک بشری در تعارض آشکار است.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و همچنین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه مقررات مرتبط با حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، هرگونه تهدید، آسیب یا حمله به میراث فرهنگی و محوطه‌های تاریخی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس، ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه، همه ایرانیان وطن‌دوست و با غیرت در سراسر جهان را به اعتراض فرا می‌خواند و انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، رسانه‌ای و مدنی، از جمله فراخوان‌های عمومی و ارسال طومارهای اعتراضی به سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر نهادهای بین‌المللی، واکنشی درخور شأن ملت ایران نسبت به این تجاوز آشکار به میراث تمدنی کشور نشان داده شود.

همچنین از یونسکو، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی درخواست می‌شود سازوکارهای حقوقی و نظارتی لازم برای حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط مخاصمه را فعال کرده و با اعزام فوری کارشناسان، ناظران و خبرنگاران بی‌طرف نسبت به بررسی ابعاد خسارت و ارزیابی دقیق آسیب‌های وارد شده اقدام کنند؛ چرا که میراث فرهنگی ایران امروز در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است و جامعه جهانی نباید در برابر چنین رخدادی سکوت اختیار کند.

ما هشدار می‌دهیم که میراث و تمدن کهن ایران، که قرن‌های متمادی مورد صیانت ملت ایران بوده است، امروز در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است. در چنین شرایطی، همبستگی ایرانیان در داخل و خارج از کشور، حساسیت افکار عمومی جهانی و مداخله مسئولانه و عاجل نهادهای بین‌المللی می‌تواند از گسترش تخریب و آسیب جلوگیری کند.

میراث‌فرهنگی ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ فراتر از مرزهای سیاسی، مذهبی و قومی. حفاظت از این میراث، دفاع از هویت تاریخی، حافظه جمعی و میراث تمدنی ایران و بشریت است. امروز بیش از هر زمان دیگر، صیانت از میراث‌فرهنگی ایران نیازمند همبستگی ملی و توجه جامعه جهانی است. اگر امروز نسبت به این رسالت تاریخی در قبال تمدن، تاریخ و هویت سرزمین ایران اقدام مسئولانه صورت نگیرد، فردای تاریخ نسل‌های آینده ما را نخواهند بخشید.

کد مطلب 6770410

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