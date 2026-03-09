جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدن ایران نباید سکوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت میراث فرهنگی در بیانیه‌ای تاکید کرده است: جامعه جهانی در برابر تخریب میراث تمدنی ایران از سوی رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا سکوت نکرده و ایرانیان سراسر جهان به اعتراض علیه حمله به میراث تمدنی و تاریخی ایران بپا خیزند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که ایران با تجاوز نظامی آشکار و مغایر با معاهدات بین‌المللی و اصول بنیادین انسانی و بشری از سوی رژیم‌های متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه شده است، برخی از مناطق تاریخی و فرهنگی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند و به‌عنوان سرمایه مشترک بشریت شناخته می‌شوند، در معرض آسیب، تهدید و تخریب قرار گرفته‌اند.

واقعیت آن است که میراث‌فرهنگی ایران، هویت تاریخی ملت ایران و بخشی از حافظه تمدنی جهان به‌شمار می‌آید. تخریب و آسیب دیدن آثاری مانند کاخ گلستان، مسجد جامع عباسی در میدان نقش‌جهان اصفهان، کاخ چهل‌ستون و دره‌های تاریخی و ۶۳ هزار ساله خرم‌آباد نه‌تنها نمادهای فرهنگ و تاریخ ایران را هدف قرار داده، بلکه میراثی را که تحت حمایت یونسکو و جامعه بین‌المللی به‌عنوان سرمایه مشترک بشریت شناخته می‌شود در معرض خطر قرار داده است. چنین اقداماتی ضربه‌ای مستقیم به حافظه تاریخی و تمدنی بشریت محسوب می‌شود و عواطف ملی ایرانیان در سراسر جهان را به‌شدت جریحه‌دار کرده است.

این تجاوز آشکار، میراث‌فرهنگی ملت ایران را آگاهانه در معرض تهدید قرار داده و آن را به‌مثابه هدفی در بستر مخاصمه نظامی بدل ساخته است؛ اقدامی که ماهیتی ضدفرهنگی، ضدتمدنی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دارد و با ارزش‌های مشترک بشری در تعارض آشکار است.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و همچنین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه مقررات مرتبط با حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، هرگونه تهدید، آسیب یا حمله به میراث فرهنگی و محوطه‌های تاریخی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس، ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه، همه ایرانیان وطن‌دوست و با غیرت در سراسر جهان را به اعتراض فرا می‌خواند و انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، رسانه‌ای و مدنی، از جمله فراخوان‌های عمومی و ارسال طومارهای اعتراضی به سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر نهادهای بین‌المللی، واکنشی درخور شأن ملت ایران نسبت به این تجاوز آشکار به میراث تمدنی کشور نشان داده شود.

همچنین از یونسکو، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی درخواست می‌شود سازوکارهای حقوقی و نظارتی لازم برای حفاظت از میراث‌فرهنگی در شرایط مخاصمه را فعال کرده و با اعزام فوری کارشناسان، ناظران و خبرنگاران بی‌طرف نسبت به بررسی ابعاد خسارت و ارزیابی دقیق آسیب‌های وارد شده اقدام کنند؛ چرا که میراث فرهنگی ایران امروز در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است و جامعه جهانی نباید در برابر چنین رخدادی سکوت اختیار کند.

ما هشدار می‌دهیم که میراث و تمدن کهن ایران، که قرن‌های متمادی مورد صیانت ملت ایران بوده است، امروز در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است. در چنین شرایطی، همبستگی ایرانیان در داخل و خارج از کشور، حساسیت افکار عمومی جهانی و مداخله مسئولانه و عاجل نهادهای بین‌المللی می‌تواند از گسترش تخریب و آسیب جلوگیری کند.

میراث‌فرهنگی ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ فراتر از مرزهای سیاسی، مذهبی و قومی. حفاظت از این میراث، دفاع از هویت تاریخی، حافظه جمعی و میراث تمدنی ایران و بشریت است. امروز بیش از هر زمان دیگر، صیانت از میراث‌فرهنگی ایران نیازمند همبستگی ملی و توجه جامعه جهانی است. اگر امروز نسبت به این رسالت تاریخی در قبال تمدن، تاریخ و هویت سرزمین ایران اقدام مسئولانه صورت نگیرد، فردای تاریخ نسل‌های آینده ما را نخواهند بخشید.