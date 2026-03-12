دعوت وزارت میراث فرهنگی از مردم برای شرکت در مراسم روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آستانه روز جهانی قدس بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
روز جهانی قدس در تقویم سیاسی و اخلاقی جهان اسلام، نمادی از بیداری تاریخی ملتها در دفاع از عدالت، کرامت انسانی و صیانت از هویتهای تمدنی است؛ روزی که در آن وجدانهای بیدار جهان، در برابر ظلم ساختاریافته و اشغال سرزمینهای تاریخی و فرهنگی ملتها موضعی مسئولانه اتخاذ میکنند.
امسال روز جهانی قدس در شرایطی فرا میرسد که افکار عمومی جهان بار دیگر با واقعیتی تلخ و تکاندهنده مواجه شده است؛ تجاوزی آمریکایی ـ صهیونی که با نقض آشکار حقوق بینالملل و اصول انسانی، نهتنها جان شهروندان بیگناه، کودکان، مراکز آموزشی و درمانی را هدف قرار داده، بلکه با تهدید و آسیب به آثار و محوطههای تاریخی ایران، بخشی از حافظه مشترک بشریت را در معرض خطر قرار داده است.
ملت بزرگ ایران در چنین بزنگاه تاریخی، در حالی که با مردم مظلوم فلسطین همدردی عمیق دارد، خود نیز تجربهای تلخ از تعرض به سرزمین، فرهنگ و سرمایههای تمدنی خویش را از سر گذرانده است؛ با این حال تاریخ چند هزار ساله ایران گواهی میدهد که انسجام ملی، آگاهی تاریخی و حضور مسئولانه مردم در صحنه، همواره مهمترین سرمایه راهبردی در صیانت از امنیت ملی، حفظ تمامیت سرزمینی و خنثیسازی توطئههای دشمنان بوده است.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه این بیانیه با گرامیداشت یاد امام راحل، امام شهید امت، شهدای این سرزمین و لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر نقش راهبردی وحدت ملی در مواجهه با تهدیدات، از آحاد ملت بزرگ ایران دعوت کرد با حضوری آگاهانه، باشکوه و حماسی در راهپیمایی روز جهانی قدس، پیام روشن غیرت ملی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت تمدنی ایرانیان را به افکار عمومی جهان مخابره کنند.
ملت ایران با تکیه بر پیشینه درخشان تاریخی، هویت فرهنگی و ایمان راسخ خود، در دفاع از میراث تمدنی، هویت اسلامی و حمایت از عدالت و آزادی ملتها، استوار، هوشمند و شکستناپذیر ایستاده است و راهپیمایی روز جهانی قدس جلوهای از این اراده تاریخی و تمدنی خواهد بود.
