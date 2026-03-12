تحلیل حقوقی حمله آمریکا به میراث تاریخی ایران و پیامدهای جهانی آن

به گزارش خبرنگار مهر،در پی حمله هوایی آمریکا به ایران، خسارات جدی به میراث فرهنگی وارد شد. قلعه فلک الافلاک، عمارت چهل ستون، کاخ عالی قاپو، مسجد جامع عباسی، عمارت آصف، موزه سالار سعید، محوطه تاریخی صفیآباد، دولتخانه صفوی و کاخ گلستان دچار آسیبهای فراوان شدند. این اقدام، بر اساس قوانین بینالملل مصداق تروریسم و جنایت علیه بشریت است، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بینالملل محسوب میشود.
در گفتگوی اختصاصی کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه،با خبرنگار مهر به بررسی ابعاد حقوقی حمله هوایی آمریکا به ایران، آثار و میراث فرهنگی آسیبدیده و پیامدهای بینالمللی آن پرداختیم.
رئوف در ابتدا تأکید کرد: که حمله هوایی آمریکا به ایران، نه تنها اقدام نظامی بلکه نقض آشکار معاهدات بینالمللی است که حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان جنگ را تضمین کردهاند.
بر اساس اسناد بینالمللی، حفاظت از آثار فرهنگی در جنگها الزامی است
وی افزود:سند بینالمللی واشنگتن ۱۹۳۵، کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و معاهدات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، همگی بر ضرورت حفاظت از بناهای فرهنگی، مذهبی و علمی در زمان منازعه مسلحانه تأکید دارند. این اسناد، هرگونه تهاجم و استفاده نظامی از آثار فرهنگی را ممنوع اعلام کردهاند.
تخریب میراث فرهنگی، جنایت جنگی و نقض حقوق بشردوستانه است
رئوف تصریح کرد: تخریب آثار باستانی، تاریخی و فرهنگی بدون ضرورت نظامی، مصداق جنایت جنگی است که طبق قواعد بینالمللی، قابل پیگرد و مجازات است. کنوانسیون لاهه و پروتکلهای آن، این اقدامات را بهطور خاص جرم میدانند.
حفاظت بینالمللی میراث فرهنگی، وظیفه جامعه جهانی است
وی بر نقش سازمان یونسکو و کمیته سپر آبی تأکید کرد و گفت: این نهادها مسئول حفاظت از میراث بشری در برابر خطرات جنگ و فجایع طبیعی هستند. هرگونه تجاوز و تخریب، باید به عنوان جنایت جنگی تعقیب و مجازات شود.
ایران، حقوق خود را در مجامع بینالمللی پیگیری میکند
رئوف در پایان تأکید کرد:ایران بر اساس اسناد و معاهدات بینالمللی، حق دارد از ابزارهای حقوقی برای دفاع از میراث فرهنگی خود بهرهمند شود و باید تمامی اقدامها برای مجازات عاملان این جنایت صورت گیرد.
