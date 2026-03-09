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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

فراخوان بنیاد ایران‌شناسی برای ثبت دلنوشته‌های ملی

فراخوان بنیاد ایران‌شناسی برای ثبت دلنوشته‌های ملی

در شرایطی که ایران با جنگ تحمیلی و شرایط حساس کنونی روبرو است، بنیاد ایران‌شناسی از هموطنان برای مشارکت در یک طرح فرهنگی دعوت به عمل آورده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایرانشناسی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بر اهمیت روزافزون روحیه استقامت و همبستگی ملی تأکید نموده و عشق و دلبستگی به ایران سرافراز را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ایرانیان دانسته است.

در راستای پاسداشت این پیوند عمیق و ارج نهادن به احساسات ارزشمند هموطنان، بنیاد ایران‌شناسی فضایی را برای اشتراک‌گذاری این احساسات ملی فراهم آورده است. لذا از تمامی مردم ایران، اعم از مقیم داخل و خارج از کشور، دعوت به عمل می‌آید تا دلنوشته‌ها، خاطرات، و هرگونه احساس صمیمانه خود نسبت به میهن را با این بنیاد در میان بگذارند. مطالب دریافتی گردآوری شده و به شکلی شایسته عرضه خواهد شد تا در تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان نیز به ثبت و ضبط درآید.

علاقه‌مندان به شرکت در این طرح فرهنگی می‌توانند آثار خود را از طریق بخش «نظرات و پیشنهادات» تارنمای بنیاد ایران‌شناسی به نشانی enteghad.iranology.ir و یا از طریق ارسال ایمیل به آدرس irfo@iranology.ir ارسال نمایند. این اقدام فرهنگی فرصتی مغتنم برای انعکاس شور ملی و تبلور همدلی در میان ایرانیان در سراسر جهان است.

کد مطلب 6770507
طاهره تهرانی

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