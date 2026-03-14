تخریب سالن ۱۲ هزار نفری دردناک بود/ ترسی برای بازگشت به ایران ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس توتولو مربی ایتالیایی تیم ملی والیبال کشورمان که تجربه سال ها کار در تیم ملی والیبال ایران با مربیانی چون آلکنو، عطایی و پیاتزا را دارد، در واکنش به تجاوز بیرحمانه آمریکایی-صهیونی به خاک کشورمان با ارسال یک پیام ویدئویی اظهار داشت: سلام به دوستان عزیز، مردم عزیز ایران، طرفداران والیبال، بازیکنان، مربیها، سرپرستها و مسئولان اجرایی و همه افرادی که در ورزش دوست داشتنی ما یعنی والیبال دخیل هستند. ابتدا میخواهم پیام همبستگی خودم را به همه قربانیان و مجروحان مخصوصاً دختران مدرسهای و دختران والیبالیست که شهید شدند، اعلام کنم.
وی ادامه داد: همچنین میخواهم پیام پشتیبانی خودم را به شما برای امید و بازسازی صلح در سریعترین زمان ممکن اعلام کنم. امروز همه ما با اخباری که از ایران عزیز میشنویم مضطرب میشویم. میدانم که صحبت کردن در موردش سخت است؛ سخت است که لغاتی پیدا کنید که مرحم باشد و درد شما را کاهش دهد. درد شما درد ما هم هست. میدانم تفاوت زیادی وجود دارد اما همه ما از این موضوع رنج میبریم.
مربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه از تخریب سالن زیبای ورزشی آزادی که برای والیبال بود درد میکشیم، افزود: این خیلی دردناک است که میبینیم این سالن زیبا تخریب شده است. من هم مثل همه امیدوارم این جنگ هر چه سریعتر به پایان برسد. میخواهم بگویم که ما میدانیم مردم ایران، بازیکنان والیبال و مربیانشان چقدر مقاوم هستند. همه با هم در کنار هم، در سریعترین زمان که ممکن باشد تیم فوقالعاده ایران را برای فصل آینده بینالمللی آماده خواهیم کرد.
توتولو خاطرنشان کرد: میخواهم به همه افراد اطمینان دهم که ترسی که از بازگشت به ایران ندارم که کار را در سریعترین زمانی که ممکن باشد با در نظر گرفتن همه شرایط شروع کنم. ما قبل از شروع این جنگ با فدراسیون والیبال ایران تمام برنامههای تابستان پیشرو را نهایی کردهایم؛ البته که موارد زیادی را داریم که در موردش بحث کنیم. همچنین ما کل فصل باشگاهی را رصد کردیم و با همه بازیکنانی که خارج از کشور بازی میکردند در ارتباط بودیم. پس ما برای لحظه شروع فصل بینالمللی آماده خواهیم بود.
وی گفت: ما میخواهیم اسم و رسوم تیم ملی ایران را حفظ کنیم. ما باید برای احترام به همه مردم، برای احترام به رسوم و مقاومت همه مردم آنجا (ایران) این کار را انجام دهیم پس یک بار دیگه میخواهم به شما بگویم که من دعا میکنم همهچیز سریعتر تمام شود و امیدوارم که ما کار عالی انجام دهیم. انشالله به زودی میبینمتان.
