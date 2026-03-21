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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۱

نماز عید فطر در ارومیه اقامه شد؛ یک ماه بندگی با طعم مقاومت

نماز عید فطر در ارومیه اقامه شد؛ یک ماه بندگی با طعم مقاومت

ارومیه - نماز عید سعید فطر با حضور پرشور مردم ولایی و انقلابی ارومیه همزمان با سراسر کشور در محل مصلی امام (ره) ارومیه اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید فطر در صفوف بهم فشرده امسال با طعم اتحاد، مقاومت و همدلی با طنین فریادهای استکبار ستیزی در ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان غربی با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

مردم مومن و متدین ارومیه پس از یک ماه عبادت و بندگی، نماز عید سعید فطر را به امامت حجت ‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، اقامه کردند و با سجده شکر، نعمات الهی را سپاس گفتند.

نماز عید فطر در ارومیه اقامه شد؛ یک ماه بندگی با طعم مقاومت

مردم متدین و خداجوی ارومیه امسال نماز عید سعید فطر را به صحنه انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تبدیل کرده و ضمن سجده شکرانه یک ماه بندگی به درگاه خداوند با و شعارهای ضد استکباری جنایات ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب اسراییل را محکوم کردند.

در مصلاها و مکان های برگزاری نماز عید سعید فطر امسال در آذربایجان غربی مانند سال های گذشته چادرهای کمیته امداد برای دریافت زکات فطره و همچنین کفاره های مومنان روزه دار استان برپا است و مردم وجوه شرعی شان را برای کمک به نیازمندان اهدا می کنند.

کد مطلب 6780185

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