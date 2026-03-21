نماز عید فطر در ارومیه اقامه شد؛ یک ماه بندگی با طعم مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید فطر در صفوف بهم فشرده امسال با طعم اتحاد، مقاومت و همدلی با طنین فریادهای استکبار ستیزی در ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان غربی با حضور باشکوه مردم برگزار شد.

مردم مومن و متدین ارومیه پس از یک ماه عبادت و بندگی، نماز عید سعید فطر را به امامت حجت ‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، اقامه کردند و با سجده شکر، نعمات الهی را سپاس گفتند.

مردم متدین و خداجوی ارومیه امسال نماز عید سعید فطر را به صحنه انزجار از جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تبدیل کرده و ضمن سجده شکرانه یک ماه بندگی به درگاه خداوند با و شعارهای ضد استکباری جنایات ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب اسراییل را محکوم کردند.

در مصلاها و مکان های برگزاری نماز عید سعید فطر امسال در آذربایجان غربی مانند سال های گذشته چادرهای کمیته امداد برای دریافت زکات فطره و همچنین کفاره های مومنان روزه دار استان برپا است و مردم وجوه شرعی شان را برای کمک به نیازمندان اهدا می کنند.