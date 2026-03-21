نماز عید فطر در لامرد اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید فطر با حضور مردم لامرد به امامت حجت الاسلام آزاد امام جمعه این شهرستان در مصلای الغدیر اقامه شد.

امام جمعه لامرد در خطبه های نماز عید فطر به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: باید اجتماع قلوب مومنین شکل گیرد و از فرصت‌های بوجود آمده بهره برد.

وی با بیان این مطلب که ملت ما زیر لوای امامین انقلاب خوب درس پس می هد و نتیجه آن پیروزی و فتح خواهد بود تصریح کرد: همه مردم باید در اجتماع شبانه در حمایت از نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب شرکتی فعال داشته باشند.

حجت الاسلام آزاد در ادامه با تحلیل از حضور حماسی مردم در خیابان ها از آغاز حمله و تجاوز آمریکایی صهیونیستی به ایران اسلامی افزود: این حضور آگاهانه و با بصیرت تمامی نقشه ها، توطئه ها و دسیسه های دشمن را نقش برآب نمود.

وی در قسمت دیگری از خطبه دوم نماز عید سعید فطر با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، امنیت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در ذیل وحدت ملی باید شکل گیرد و در پیام رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده که نتیجه آن شک گیری ظهور عام است.

امام جمعه لامرد با اشاره به جنایات ددمنشانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی افزود: در مقابل دشمن نادان باید با قدرت و اقتدار تمام همانند خودش برخورد کرد که در این ایام نیروهای مسلح سنگ تمام گذاشتند.

وی گفت: دشمن به دنبال این است که ایران نباید قدرت هسته ای و موشکی داشته باشد و ما باید خودمان را برای ظهور امام زمان آماده کنیم.