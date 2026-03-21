به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری صبح شنبه در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با تأکید بر اهمیت تقوا در زندگی فردی و اجتماعی گفت: تقوا سفارش خداوند، پیامبران و اهل‌بیت(ع) است و اساس زندگی و پیشرفت به شمار می‌رود؛ به این معنا که انسان در مسیر اطاعت الهی حرکت کرده و از گناه دوری کند.

وی افزود: قرار گرفتن در مسیر خداوند و بهره‌مندی از رشد، پیشرفت، نصرت‌ها و عنایات الهی در گرو تقواست و این مسیر با پایبندی به دستورات الهی استمرار می‌یابد.

امام جمعه یزد با اشاره به روحیه استقامت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران امروز ارتباط خود با خدا را حفظ کرده و در مسیر الهی با استقامت و ایستادگی حرکت می‌کنند و این پایداری از الطاف الهی است که با تقوا ادامه خواهد داشت.

ناصری تصریح کرد: اگر انسان با خدا باشد و از غیر خدا هراسی نداشته باشد، می‌تواند با قدرت در مسیر حق حرکت کند. وی مردم را مردمی باوفا، باایمان و پایدار توصیف کرد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که کافران می‌توانند بر مؤمنان پیشی بگیرند، چرا که آنان ناتوان هستند و در مقابل، مؤمنان وظیفه دارند توانمندی‌های خود را افزایش دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به آیه «اَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّه» تأکید کرد: این آیه بر ضرورت قدرتمند بودن در همه عرصه‌ها دلالت دارد؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر آن تأکید داشتند و معتقد بودند در برابر فرعون‌های زمان باید با قدرت و استقامت ایستاد.

وی ادامه داد: در حوزه‌های علمی و دانش‌بنیان و همچنین در عرصه فناوری باید به قدرت و پیشرفت دست یافت.

ناصری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت را نیروی انسانی دانست و گفت: لازم است انسان‌هایی تربیت شوند که در مسیر انقلاب و اسلام حرکت کنند. در همین راستا باید در موضوع فرزندآوری جدیت بیشتری داشت و در تربیت فرزندان نیز دقت و توجه لازم صورت گیرد.

امام جمعه یزد همچنین از مسئولان خواست برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی در جامعه تأکید کرد و گفت: حضور در صحنه‌ها و میدان‌های مختلف و حرکت در مسیر رهبری و ولایت از عوامل مهم تداوم موفقیت و پیشرفت کشور است.