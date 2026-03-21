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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

تاکید وزیر اقتصاد بر تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵

تاکید وزیر اقتصاد بر تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵

وزیر اقتصاد در پیام نوروزی ۱۴۰۵ بر تقویت اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به مناسبت تقارن نوروز ۱۴۰۵ با عید سعید فطر، بر ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی، حفظ وحدت ملی و تلاش برای پیشرفت و آرامش پایدار کشور تأکید کرد.

متن پیام سید علی مدنی زاده به شرح زیر است:

مردم شریف و مقاوم ایران

خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و آحاد ملت بزرگ

با استعانت از خداوند متعال و آغاز سال نو و فرا رسیدن عید سعید فطر، که در سال ۱۴۰۵ هجری شمسی به شکلی کم‌نظیر با یکدیگر تقارن یافته و آغاز بهار طبیعت را با بهار معنویت و بندگی درآمیخته است، مراتب تبریک و احترام خود را به محضر شما ملت همیشه در صحنه ابراز می‌دارم.

در این لحظات مبارک که لحظه تحویل سال با پایان ماه مبارک رمضان و ورود به عید فطر هم‌زمان شده، یاد و خاطره‌ی رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان و خدمتگزاران ملت که در مسیر عزت، استقلال و دفاع از کیان ایران اسلامی به فیض شهادت نائل آمدند، گرامی داشته و بر روح بلند آنان درود می‌فرستیم. خون پاک شهیدان، سرمایه‌ای جاودان برای استمرار مقاومت و پیشرفت کشور است.

ملت ایران در شرایط دشوار کنونی، با صبر، استقامت و حماسه‌آفرینی بی‌نظیر خود، الگویی شایسته از ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ارائه داد. این ایستادگی، همراه با توکل بر خداوند و پیروی از آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز پیروزی‌های آتی خواهد بود.

از درگاه خداوند رحمان برای ملت شریف ایران صلح عزتمندانه، آرامش پایدار، قوت و توانمندی روزافزون در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و دفاعی و توفیق روزافزون در مسیر عدالت و پیشرفت مسئلت می‌نمایم.

باشد که سال ۱۴۰۵ که از سوی رهبر معظم انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد، سال تحکیم وحدت ملی، تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و التیام زخم‌های ناشی از تجاوزات، و در نهایت سال پیروزی حق بر باطل و سربلندی بیشتر ایران اسلامی گردد.

عید نوروز و عید سعید فطر بر همه‌ی شما مبارک باد

سید علی مدنی‌زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

کد مطلب 6780319
سمیه رسولی

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