پرداخت ۱۰۰ همت به خانوارهای آسیب دیده فاقد شغل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسی‌های نظارتی اقتصادی مجلس با اعضای اقتصادی دولت با تشریح آخرین عملکرد وزارت اقتصاد در روزهای جنگ، اظهار کرد: جهت حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق آسیب‌دیده که فاقد شغل ثابت بوده‌اند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رسته‌ها و مناطقی که دچار آسیب شده‌اند اختصاص یافته است.

وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این تسهیلات، برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.