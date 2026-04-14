پرداخت ۱۰۰ همت به خانوارهای آسیب دیده فاقد شغل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست بررسیهای نظارتی اقتصادی مجلس با اعضای اقتصادی دولت با تشریح آخرین عملکرد وزارت اقتصاد در روزهای جنگ، اظهار کرد: جهت حمایت از خانوارهای ساکن در مناطق آسیبدیده که فاقد شغل ثابت بودهاند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیشبینی شده است.
وی افزود: ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاههای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر کارکن در رستهها و مناطقی که دچار آسیب شدهاند اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این تسهیلات، برنامهریزی جهت تأمین منابع بازسازی صنایع در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
