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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۱

لاریجانی: کشورهای منطقه از اشتباهات خود درس بگیرند

لاریجانی: کشورهای منطقه از اشتباهات خود درس بگیرند

محمد جواد لاریجانی گفت: کشورهای منطقه از باج دادن به آمریکا صرف نظر کنند و با ایران وارد تعامل سازنده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درباره عوامل قدرت ایران در برابر تهدیدات نظامی گفت: رزمندگان ما بعد از جنگ به سرعت نقاط ضعف دشمن را پوشاندند و استراتژی دفاعی مشخصی را تدوین کردند.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌های شهر افزود: حضور مردم در میدان و تسلط بر تنگه هرمز از عوامل کلیدی قدرت ایران در برابر تهدیدات است.

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه آمریکا باید مسئولیت تجاوزات خود را بپذیرد، مطرح کرد: آمریکا باید غرامت تجاوزات خود را پرداخت کند و تا زمانی که این غرامت پرداخت نشود، نباید از تنگه هرمز عبور کند.

وی همچنین به رفتار کشورهای منطقه با آمریکا اشاره کرد و گفت: این نوع همسایگی قابل قبول نیست و کشورها باید شخصیت خود را حفظ کنند.

لاریجانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که آمریکا باید به اشتباهات خود اعتراف کند و خسارات ناشی از آن‌ها را جبران کند.

وی درباره مذاکرات گفت: مذاکرات در حال حاضر به معنای التماس از سوی آمریکا برای گفتگو است و ایران باید با یک برنامه عملی واضح به این درخواست پاسخ دهد.

این کارشناس مسائل ارشد بین الملل با اشاره به اینکه آمریکا هرگز تصور نمی‌کرد ایران پس از شهادت امام خامنه‌ای (ره) به چنین قدرتی دست یابد، خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه باید از باج‌دهی به آمریکا خارج شده و به سمت همکاری با جمهوری اسلامی حرکت کنند تا از ضربات مهلک اقتصادی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6782836

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      ارتش ما برای مقابله با هرگونه تجاوز آمریکا جنایتکار آماده است. سپاه ما برای مقابله با هرگونه تجاوز آمریکا جنایتکار آماده است.
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      شهروندان آمریکایی و هم سربازان آمریکایی باید فوری و سریع کشورهای عربی را ترک کنند
      • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
        1 2
        برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم
    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      دولت وحشی کودک‌کش آمریکا جنایتکار در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک های افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند.
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند. آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار باید خسارت حمله به مردم تهران و مردم سایر شهرهای ایران و کشور ایران را بپردازند.
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      ایران آغازگر جنگ نبوده است | و ما تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به کشورما که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و اسرائیلی ها انتقام می گیریم. سربازان گمنام امام زمان (عج)در سپاه پاسداران، در دی ماه سال 1404 تاکنون بیش از 2000 مزدور و وطن فروش وابسته به رژیم صهیونیستی را در تهران و سایر شهرهای ایران دستگیر کردند.
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      طرح آمریکا جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح ترامپ جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح اسرائیل جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح نتانیاهو جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است.
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      شمار شهدای جنگ غزه به ۷۷ هزار و ۳۲ نفر افزایش یافت سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. شمار شهدای جنگ غزه به ۷۷ هزار و ۳۲ نفر افزایش یافت سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند.
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      اگر هر کشتی‌های جنگی وارد تنگه هرمز شود می زنیم و نابود می کنیم
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنند وگرنه هرکجا باشند، زیر آوار دفن خواهند شد سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      چرا ترامپ در مورد مذاکره با ایران دروغ می‌گوید؟ در حالی که تهاجم آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث جهش قیمت نفت شده، تحلیل‌ها نشان می‌دهد دولت ترامپ که اکنون درگیر تبعات جهانی افزایش قیمت انرژی و آثار سوء ان بر اقتصاد جهانی شده ،در تلاش است این بحران را کنترل کند؛ بحرانی که ناشی از فشارهای اقتصاد جهانی و اقتصاد داخلی است.
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گناه را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      این بار میز مذاکره لغو توافق برنامه هسته ای صلح آمیز است. این بار میز مذاکره ساخت بمب اتمی است و هم واجب است. این باز میز مذاکره گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار است و هم واجب است. این بار میز مذاکره ترک نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه است.
      • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
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        مذاکره ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان و هم اخراج نیروهای تروریستی آمریکایی از منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا است.
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      مذاکره ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان و هم اخراج نیروهای تروریستی آمریکایی از منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا است.
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 2
      پاسخ
      و این در حالی است که همه کشورهای عربی جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار در عراق و هم منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا هستند.

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