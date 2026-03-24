لاریجانی: کشورهای منطقه از اشتباهات خود درس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درباره عوامل قدرت ایران در برابر تهدیدات نظامی گفت: رزمندگان ما بعد از جنگ به سرعت نقاط ضعف دشمن را پوشاندند و استراتژی دفاعی مشخصی را تدوین کردند.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌های شهر افزود: حضور مردم در میدان و تسلط بر تنگه هرمز از عوامل کلیدی قدرت ایران در برابر تهدیدات است.

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه آمریکا باید مسئولیت تجاوزات خود را بپذیرد، مطرح کرد: آمریکا باید غرامت تجاوزات خود را پرداخت کند و تا زمانی که این غرامت پرداخت نشود، نباید از تنگه هرمز عبور کند.

وی همچنین به رفتار کشورهای منطقه با آمریکا اشاره کرد و گفت: این نوع همسایگی قابل قبول نیست و کشورها باید شخصیت خود را حفظ کنند.

لاریجانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که آمریکا باید به اشتباهات خود اعتراف کند و خسارات ناشی از آن‌ها را جبران کند.

وی درباره مذاکرات گفت: مذاکرات در حال حاضر به معنای التماس از سوی آمریکا برای گفتگو است و ایران باید با یک برنامه عملی واضح به این درخواست پاسخ دهد.

این کارشناس مسائل ارشد بین الملل با اشاره به اینکه آمریکا هرگز تصور نمی‌کرد ایران پس از شهادت امام خامنه‌ای (ره) به چنین قدرتی دست یابد، خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه باید از باج‌دهی به آمریکا خارج شده و به سمت همکاری با جمهوری اسلامی حرکت کنند تا از ضربات مهلک اقتصادی جلوگیری کنند.