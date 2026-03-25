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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

گشت نظارتی امور اراضی در ایام نوروز تداوم دارد

گشت نظارتی امور اراضی در ایام نوروز تداوم دارد

بوشهر- مدیر جهاد کشاورزی گناوه گفت: فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در ایام نوروز بدون وقفه ادامه دارد.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در ایام نوروز بدون وقفه ادامه دارد و اکیپ‌های کشیک این مدیریت با گشت‌های مستمر از اراضی زراعی و باغی شهرستان صیانت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: اکیپ‌های نظارتی به‌صورت مستمر در حال پایش اراضی بوده و با هرگونه تخلف و تعرض به اراضی زراعی و باغی به‌صورت قاطعانه و قانونی برخورد خواهد شد.

‌وی با اشاره به نصب بنرهای حفاظت از اراضی در سطح شهرستان گناوه افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با جدیت در پی حفظ اراضی کشاورزی بوده و از عموم مردم دعوت می کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه اراضی زراعی و باغی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا نسبت به پیگیری قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6782878

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