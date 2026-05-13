۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۶

مدیر جهاد کشاورزی گناوه: نظارت بر بازار تشدید می‌شود

گناوه- مدیر جهاد کشاورزی گناوه با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در شهرستان گفت: بازرسان و ناظران به‌صورت مستمر بر روند عرضه و توزیع نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی انجام می شود.

اسماعیل رفعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سقف قیمت عرضه مرغ گرم در سراسر کشور ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی ۳۷۰ هزار تومان تعیین شده و این نرخ برای تمامی واحدهای صنفی لازم‌الاجرا است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی گناوه افزود: هرگونه عرضه مرغ گرم با نرخی بالاتر از قیمت مصوب، تخلف صنفی محسوب می‌شود و با متخلفان از طریق مراجع ذی‌صلاح و تعزیراتی برخورد قانونی خواهد شد.

رفعتی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در شهرستان گناوه گفت: بازرسان و ناظران این اداره به‌صورت مستمر بر روند عرضه و توزیع نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود.

مدیر اداره جهاد کشاورزی گناوه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

وی تصریح کرد: رعایت نرخ مصوب الزامی است و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

