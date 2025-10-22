اسماعیل رفعتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی، تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان و اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز است.
وی افزود: در راستای اجرای احکام تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰ مورد ساختوساز غیرمجاز به مساحت تقریبی ۲۰ هکتار با همکاری سرهنگ جمالی، فرمانده یگان حفاظت اراضی و دستگاههای اجرایی مربوطه قلع و قمع شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه با بیان اینکه ارزش این اراضی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان برآورد میشود، ادامه داد: به دلایل مختلف از جمله گستردگی اراضی کشاورزی، پراکندگی ساختوسازهای غیرمجاز، فعالیتهای شبانه متخلفان و محدودیت گشتزنی شبانهروزی، کنترل همه تخلفات بهصورت کامل امکانپذیر نیست لذا از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواستهایم تا در راستای شناسایی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، همکاری لازم را با مدیریت جهاد کشاورزی داشته باشند و هرگونه مورد تخلف را از طریق سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاعرسانی کنند.
وی در پایان از شهروندان خواست پیش از هرگونه احداث بنا به نوع کاربری زمین توجه کنند و گفت: اگر نوع سند زمین زراعی یا باغی باشد، باید از دیوارکشی و ساختوساز خودداری شود و برای دریافت مجوزهای لازم به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، تمامی عواقب و خسارات احتمالی بر عهده فرد متخلف خواهد بود.
