محسن حاج محمدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ‌آمریکا در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و البته جنگ فعلی هر آنچه در چنته نظامی داشت علیه ایران به کار گرفت: انواع جنگنده های ، B-۱، B-۲، B-۵۲، F-۱۵، F-۱۶ F-۱۸، F-۳۵، زیردریایی، ناوشکن، ناو هواپیمابر، هیمارس، انواع پهپادهای هجومی و جاسوسی، سامانه‌های پدافندی پاتریوت و تاد و... همچنین از هیچ گونه تهدید نیز ابائی نداشته و تهدید به تصرف جزیره خارک یا جزایر سه گانه و هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و... را هم انجام داد.

وی ادامه داد: در روز اول جنگ با حمله به بیت رهبری، ولی امر مسلمین را هدف قرار داد و پس از آن به مدرسه دختران بی‌گناه میناب حمله کرد و با شهادت رهبر معظم انقلاب و کودکان بی گناه در ساعات اولیه جنگ داغ عظیمی را به دل مردم ایران و امت اسلامی گذاشت.

این پژوهشگر گفت: از سوی دیگر تلاش سازمان یافته ای در طی زمان صورت گرفته بود تا نگاه مردم و توده عامه مردم را به کشور و نظام خراب کند و اوج اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی و حمایت از جمعی از خود فروختگان داخلی و خارج نشین به ظاهر ایرانی در حوادث دی ماه سال ۱۴۰۴ بود که موجب خسارت انسانی و مادی فراوان و بر هم زدن آرامش جامعه شد و تلاش کردند تا با این کودتای به ظاهر سازمان یافته ولی شکست خورده، اسباب بی نظمی و بی قانونی و بهم ریختگی جامعه را فراهم آورند.

وی یادآور شد: از طرفی مجددا موضوع مذاکره بی‌ثمر را پیش کشیده و با اعلام درخواست‌های بی‌جا حقوق اثبات شده و قانونی مردم و نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای و پیشرفت‌های نظامی ایران را داشتند و در نهایت هم با یک اقدام غیر قانونی و غیر منطقی، گول صهیونیست‌های بی‌ریشه را خورده و دست به قمار بزرگ جنگ با دلاورمردان سرزمین مقدس ایران زدند.

حاج محمدی اظهار کرد: اگرچه سرمایه‌های بزرگی از دست دادیم. قائد اعظم امت، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان و اساتید برجسته علمی و مردم غیور کشور، خسارت به برخی زیر ساخت‌های هسته‌ای و صنعتی کشور، حمله ددمنشانه و وحشیانه به اماکن غیر نظامی و منازل مسکونی و واحدهای تجاری، هر کدام امکان بهم ریختگی یک کشور در حال جنگ را دارد. اما ایران مقتدرانه همچنان دارد آنها را با پهپادهای ارزان‌ قیمت و موشک‌های قوی با ساختار پیچیده ساخته دست متخصصان ایرانی دچار اضمحلال کند.

وی ادامه داد: از طرفی تجربه ۸ سال دفاع مقدس برای نسل قدیمی‌تر و تجربه جنگ ۱۲ روزه برای نسل جوان و حاضر و از سوی دیگر روحیه شهادت طلبی، ایثار و فداکاری بر اساس مبانی دینی و سره ائمه اطهار(ع)، موجب تاب آوری مردم غیور شده است. از طرف دیگر بی اعتنایی به پروپاگاندای رسانه ای و جیره خواران شبکه های معاند خارج نشین و وطن فروشان داخلی خود فروخته و حضور حماسی هر شب و روز مردم غیرتمند در خیابان ها و سر دادن شعارهای امید آفرین برای رزمندگان و فرماندهان دلاور نقشه پوسیده اجانب و استکبار جهانی را نقش برآب کرده است.

این پژوهشگر گفت: در سوی دیگر این میدان، هماهنگ با همه ابعاد این رویداد بزرگ انتخاب صالح بعد صالح در کمترین زمان ممکن در شرایط حساس جنگ و تزریق خون تازه در رگ های مردم و نظام با انتخاب خامنه ای جوان تر نقشه دشمن زبون جهت حذف نام خامنه‌ای را نقش برآب کرد. حضور قدرتمند فرماندهان نظامی و رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط امنیتی و نظامی و حرکت این جریان اقتدار از سیستم دفاع به حمله منظم و هدفمند معادلات نظامی مدنظر دشمن آمریکایی صهیونی را بهم ریخت و کنترل هوشمند تنگه استراتژیک هرمز به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای معادلات جنگ را به‌گونه‌ای تغییر داد که برخی تحریم‌های ایران حذف یا بی‌اثر شد و در حال حاضر آمریکا عملا مشمول تحریم ایران مقتدر اسلامی قرار گرفته است.

وی افزود: واقعیت این است که هر جنگی شروع و پایانی دارد. چه جنگ‌های کلاسیک و چه جنگ‌های ترکیبی که دشمن قصد دارد با ترکیبی از هجوم نظامی و رسانه‌ای و عوام‌فریبی خودفروختگان و دولت‌های متعامل، با استفاده از ابزارها، خود را از ابتدا پیروز میدان بداند. اما واقعیت این است که مذاکرات پایان جنگ رابطه کاملا مستقیم با تک تک ثانیه‌ها و روزهای جنگ دارد.

حاج محمدی گفت: جمهوری اسلامی ایران با رهبری مقتدر و فرماندهان و رزمندگان شجاع و تلاش دولتمردان در جهت خدمت‌رسانی به مردم و مردم غیور و وفادار و همیشه در صحنه، برگ‌های زرینی را رقم زدند که سال ها حماسه سرایان، روایتگر این همه رشادت خواهند بود. تا جایی که تک تک تهدیدهای دیوانه وار دشمن زبون، پوچ از آب درآمده و از همان روزهای اول جنگ موجب التماس به میانجی گران جهت پایان دادن به این کارزار شود.

وی یادآور شد: بررسی همه موارد گفته شده و آثار میان مدت و شاید بلند مدت اقتصادی بجا مانده از این تصمیم دیوانه وار آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی و روند افزایش مطالبات کشورهای دنیا از آمریکا به خاطر افزایش قیمت تمام شده کالا به دلیل بحران انرژی و تأثیر آن بر همه امور و حتی معیشت خانوار در برخی از کشورها بخاطر تاثیر روند منطقه بر حوزه کشاورزی و صنعتی بدلیل ادامه کنترل هوشمند تنگه استراتژیک هرمز بنا به فرامین مقام معظم رهبری و اقتدار نظامی ایران و خسارات وارده بر کشورهای عربی منطقه اعم از اقتصادی و گردشگری و افزایش قیمت انرژی در دنیا و همچنین افزایش مطالبات داخلی جامعه آمریکا به دلیل دروغ پردازی به مردم و سیاسیون موافق و مخالف احزاب آمریکا نشان می دهد که جنگ ترکیبی ایجاد شده بر علیه ایران اسلامی، خود سلاح کشنده‌ای برای هیمنه پوشالی آمریکا و بی‌اعتباری آمریکا و سردمداران آن در دنیا گردیده است.

این پژوهشگر در پایان گفت: آنچه که می‌تواند به عنوان کلید واژه معتبر در این جنگ ترکیبی به سبب اقتدار نظام و مردم ایران اسلامی خودنمایی کند، تحقیر آمریکا است.