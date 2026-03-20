سردار کارگر شهادت سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با صدور پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا



بار دیگر آمریکای جنایتکار و رژیم خونخوار و خبیث صهیونی در جنایتی آشکار یکی از سرداران برومند و جان برکف کشورمان را که عمر بابرکت خویش را در مسیر برافراشته نگاه داشتن بیرق پرافتخار جمهوری اسلامی ایران صرف نمود به شهادت رساند.

شهید سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی، رهرو ولایت و فرهیخته دلداده‌ای بود که همواره در خط مقدم جبهه فرهنگی با تعهد، دلسوزی و ایمان در حفظ و صیانت از کیان اسلامی و دفاع از ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس، ایثار و تلاش وافری داشت و عاقبت در همین راه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

یقینا ثمره و پاداش سال‌ها مجاهدت و رشادت‌های آن مجاهد فی سبیل الله با شهادتی که آرزویش را داشت به او عطا شد و به قائد شهید و فرماندهان عالی مقام و همرزمان شهیدش پیوست.

اینجانب با تبریک و تسلیت شهادت این سردار سرافراز سپاه اسلام به محضرحضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظ الله)، همرزمان و خانواده گرانقدر ایشان، برای آن شهید والامقام همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان محترم صبر جزیل از درگاه ایزد منان مسالت می‌نمایم.