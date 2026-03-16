به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران جنگ و تهدید، جوامع نه فقط در معرض فشارهای نظامی و اقتصادی قرار می‌گیرند، بلکه به ‌شدت هدف حملات روانی نیز هستند؛ حملاتی که هدفشان تسخیر دل ‌ها و ذهن‌هاست، نه فقط تصرف خاک. یکی از ابزارهای محوری این نبرد نرم، تاکتیک‌های فشار روانی است که دشمنان خارجی با دقت و ظرافت از آن بهره می‌برند. هدف از به‌کارگیری این روش‌ها، تضعیف روحیه ملی، ایجاد حس ناتوانی، ناامیدی و اضطراب در میان مردم و درنهایت، فروپاشی انسجام درونی یک ملت است. این نوع جنگ نه با موشک و بمب، بلکه با کلمات، تصاویر، شایعه‌ها و خبرهای دروغین اداره می‌شود و اثرات آن اگر مهار نشود، می ‌تواند از جنگ سخت نیز ویران‌گرتر باشد.

در عصر حاضر، نبرد با رژیم صهیونیستی تنها به جبهه‌های نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه گستره‌ای پیچیده از جنگ ترکیبی را دربر می‌گیرد. ابعاد این نبرد شامل حوزه‌های متعددی ازجمله جنگ نظامی، جنگ شناختی، جنگ کریدور، جنگ امنیتی، نبرد سایبری، جنگ علوم غریبه، جنگ دیپلماسی و... است.

بنیامین نتانیاهو در گفت‌وگو با نیوزمکس بیان کرد: «در هشت جبهه با ایران درحال جنگ هستیم‌. آخرین جبهه، جنگ با حقیقت است. اکنون فناوری‌های نوظهور به اسرائیل کمک می‌کنند تا این نبرد را در رسانه‌ها پیش بَرَد.» در ادامه، او می‌گوید که دیگر نمی‌توان با شمشیر جنگید. باید سلاح‌ها را با میدان نبرد درحال تغییر وفق داد سلاح‌های جدید مانند پهپادها وجود دارند؛ اما مهم‌تر از همۀ شبکه‌های اجتماعی‌اند.

در دوران ما، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای جنگ روانی به ‌شدت پیچیده ‌تر، هدفمندتر و سریع‌تر شده‌اند. دشمن دیگر نیازی به بلندگو و پخش شب ‌نامه ندارد؛ با چند حساب کاربری در شبکه ‌های اجتماعی می‌تواند ترسی فراگیر بیافریند. از انتشار تصاویر ساختگی از نابودی شهرها گرفته تا انتشار خبرهای دروغ درباره استعفا و فرار مقامات یا کاهش شدید ذخایر ارزی، گرانی، قحطی و... همه با هدف تضعیف روحیه جمعی انجام می ‌شود.

کتاب «نبرد روایت‌ها»؛ الگویی راهبردی و عملیاتی جنگ روایت‌ها علیه اسرائیل است که به‌کوشش مجتبی فرهنگ و ابوالفضل شعبان‌پور نگاشته شده و توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده است.

