رحمان نیا: سامانه بارشی تا جمعه فعال است

محمد رضا رحمان نیادر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: سامانه بارشی از عصر امروز (چهارشنبه، ۵ فروردین) وارد استان می‌شود و فعالیت آن به‌صورت متناوب تا روز جمعه تداوم خواهد داشت. به همین منظور هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی با تشریح جزئیات پیش‌بینی‌ها افزود: آسمان استان از بعدازظهر امروز با افزایش ابر، شاهد رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود. این ناپایداری‌ها تا فردا (پنجشنبه) ادامه دارد و پس از تضعیف موقت، روز جمعه مجدداً بارش‌ها در سطح استان تشدید می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به مخاطرات پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد. همچنین در ارتفاعات بارش برف، مه‌آلودگی و لغزندگی جاده‌ها، خطر اصابت صاعقه و آسیب به تأسیسات کم‌استحکام شهری و روستایی و سقوط داربست‌ها از دیگر مخاطرات این سامانه است.

رحمان‌نیا در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه لولک‌آباد با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و گیلوان با ۲۳ درجه گرمترین نقطه استان ثبت شده است. دمای هوای شهر زنجان نیز بین ۴ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

وی افزود: شهروندان تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نزدیک شدن به ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشکیده خودداری کرده و هرگونه فعالیت طبیعت‌گردی و کوهنوردی را به تعویق بیندازند.