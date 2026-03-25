بیشترین میزان بارش در پیرانشهر با ۲۳.۶ میلیمتر ثبت شد

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان، اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی شاهد بارش متناوب باران در سطح استان بودیم که بیشترین میزان بارش در شهرستان پیرانشهر با ۲۳.۶ میلیمتر ثبت و میزان بارش در مرکز استان و در ایستگاه شهری ۵.۸ میلیمتر گزارش شد.

وی ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، تا اواخر وقت امروز چهارشنبه با ادامه فعالیت این سامانه، بارش متناوب باران و وزش باد در سطح ادامه خواهد داشت.

قربانپور گفت: از ساعات اولیه فردا پنجشنبه با تضعیف این سامانه، بارش ها عمدتا به شکل خفیف و پراکنده بوده اما از اواخر وقت روز پنجشنبه با تقویت و فعالیت موج دوم سامانه بارشی، بارش متناوب باران و برف و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات تا ساعات پایانی روز جمعه سبب ناپایداری جوی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی افزود: طبق بررسی خروجی مدل های هواشناسی، شدت بارش ها برای موج دوم در نواحی مرکزی و شمالی استان بسیار محتمل بوده لذا آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیلها و اختلال در ترددهای جاده ای دور از انتظار نخواهد بود.

قربانپور گفت: با توجه به کاهش نسبتا محسوس دما در طی روز جمعه بارش ها به شکل برف و باران می باشد توصیه می گردد از سفرهای غیرضروری اجتناب یا با رعایت موارد ایمنی انجام شود.

وی یادآور شد: روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده از شدت ناپایدارها کاسته شده و بارشهای خفیف و پراکنده برای برخی نقاط پیش بینی می شود.

قربانپور گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه، سامانه بارشی جدید و زودگذری وارد استان شده و تا اواخر وقت روز دوشنبه سبب ناپایدارهای جوی (بارش باران و برف) خواهد شد.

وی افزود: در طی ۲۴ ساعتی که گذشت شهرستان چالدران با کمینه دمای ۱.۲ و پلدشت با بیشینه دمای ۱۶ به ترتیب گرم ترین و خنک ترین مناطق استان بودند، در طی همین مدت دمای ارومیه دیروز در گرمترین ساعات ۱۰.۴ و دیشب در خنک ترین ساعات به ۵.۴ رسید.

قربانپور اضافه کرد: بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش نسبی دماهای بیشینه و کمینه برای فردا است در حالی که روز جمعه کاهش نسبتا محسوس دما در طی ساعات روز و شب پیش بینی می شود. از روز شنبه افزایش نسبی دما در استان روی خواهد داد.