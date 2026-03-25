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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

تمامی تاسیسات تامین و تولید آب در آذربایجان غربی پایدار است

تمامی تاسیسات تامین و تولید آب در آذربایجان غربی پایدار است

ارومیه - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت:تمامی تاسیسات تأمین و تولید آب در سطح استان پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی روز چهارشنبه در بازدید از تاسیسات آبرسانی ارومیه گفت: تا به امروز، تمامی مراحل تأمین و تولید آب و شبکه‌های مخازن در سطح استان به صورت پایدار بوده و خدمات ما در بخش آب و همچنین در بخش دفع بهداشتی فاضلاب، به صورت ۲۴ ساعته به همت همکاران پرتلاش و فعال در سطح استان برقرار است.

وی در ادامه ضمن تشکر از مردم استان در همکاری و همراهی با شرکت آب و فاضلاب از همشهریان خواست هرگونه قطعی یا اتفاق در شبکه آب و فاضلاب را سریعا به مرکز ۱۲۲ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6783025

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