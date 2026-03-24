بازرسی از ۵۱۰ واحد شیرینی فروشی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد به‌نشان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با ماه رمضان و تعطیلات نوروز، طرح تشدید نظارت‌های بهداشت محیط در سراسر استان اجرا شده و طی آن بخش گسترده‌ای از مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و سامانه‌های آبرسانی مورد پایش قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح از ۲۰ اسفندماه سال گذشته تا دوم فروردین امسال اجرا شده است گفت: در این مدت، ۵۱۰ واحد از مجموع ۵۳۰ شیرینی‌فروشی و کارگاه‌های زیر پوشش، مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و از ۲۸۶ مرکز تولید و عرضه زولبیا و بامیه و شیرینی‌های سنتی، ۲۶۹ واحد تحت نظارت قرار گرفته‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه از ۶۵ مرکز عرضه آش و حلیم نیز ۶۱ مرکز بازرسی شده است، ادامه داد: در حوزه نظارت بر اماکن عمومی، از ۲۰ هزار و ۱۴۰ مرکز عرضه مواد غذایی زیر پوشش، ۴ هزار و ۷۲۵ مورد بازرسی شده و از میان یک‌هزار و ۷۱۲ مسجد و مکان متبرکه ثبت‌شده، ۳۸۵ واحد مورد بازدید کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در بخش پایش سرویس‌های بهداشتی عمومی داخل شهر و بین‌راهی، ۱۸۵ مورد بازرسی از مجموع ۱۳۱ سرویس بهداشتی زیر پوشش انجام شده است.

به‌نشان با بیان اینکه بازرسی‌های صورت‌گرفته از مراکز مختلف ۶ هزار و ۸۱۰ مورد بوده است، افزود: در این بازدیدها برای ۱۸۱ واحد اخطار کتبی صادر و ۱۱ مرکز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و یک واحد نیز پلمب شده است.

وی از کشف و معدوم‌سازی ۲ هزار و ۱۷۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در جریان ۳۹۰ بازرسی مشترک با سایر دستگاه‌ها و اصناف خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اجرای ۱۴۰ برنامه آموزشی ویژه کارکنان، اصناف و شهروندان گفت: در این دوره، یک‌هزار و ۱۰۲ نفر آموزش دیده و افزون بر این، در سامانه ۱۹۰ تعداد ۳۵ مورد شکایت مردمی ثبت و رسیدگی شده و سایر گزارش‌ها نیز به ۵۵ مورد رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به انجام ۴ هزار و ۴۱۲ مورد سنجش پرتابل افزود: ۳ هزار و ۷۸۲ مورد از این سنجش‌ها مطابق استاندارد بوده است و از ۷۴ نمونه برداشتی مواد غذایی، ۱۲ نمونه غیر استاندارد گزارش شده است.

به‌نشان در حوزه نظارت بر آب آشامیدنی گفت: ۳۳۹ مورد بازرسی از سامانه‌های آبرسانی انجام شده و ۳ هزار و ۴۸۵ مورد کلرسنجی صورت گرفته است که ۳ هزار و ۹۹ نمونه با استانداردها مطابقت داشته‌اند.

وی افزود: ۳۸۵ نمونه فاقد کلر آزاد باقیمانده بوده و از مجموع ۳۴۲ نمونه‌برداری میکروبی آب، ۴۲ نمونه مغایر استاندارد تشخیص داده شده است.