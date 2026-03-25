نجفی: آمادگی کامل ١١١ دستگاه دیزل ژنراتور در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی عصر چهارشنبه در نشست بررسی پایداری تأسیسات آب و فاضلاب استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۱ دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت توان بالغ بر ۳۷ هزار کاوا در سطح استان آماده به‌کار و در مدار بهره‌برداری قرار دارد. که نشان‌دهنده توان بالای این شرکت در تأمین خدمات پایدار حتی در شرایط اضطراری است.

وی ادامه داد: این بازدیدها و جلسات به‌طور مستمر برگزار می‌شود تا از ارائه ۲۴ ساعته خدمات آبرسانی و دفع بهداشتی فاضلاب بدون هیچ‌گونه اختلالی به مردم استان اطمینان حاصل شود.

در این نشست که با حضور معاون بهره‌برداری و مدیران ستادی برگزار شد، علاوه بر پایش وضعیت تولید و تامین آب، کنترل مواد گندزدای پشتیبان شهر ارومیه و سطح استان مورد توجه ویژه قرار گرفت و از آمادگی کامل ذخایر لازم برای تأمین آب سالم و بهداشتی اطمینان حاصل شد.

در ادامه، انجام مانور دیزل ژنراتورهای منابع تولید و انتقال آب ارومیه هم‌زمان با کل استان انجام و ذخایر سوخت تجهیزات مذکور نیز بررسی شد.