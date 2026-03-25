تحویل ۶۰۰ هزار لیتر سوخت اضطراری به واحدهای کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری افزود: بر اساس هماهنگی با شرکت نفت منطقه ارومیه، در مجموع ۱۲۸ واحد زیرمجموعه جهاد کشاورزی سهمیه سوخت اضطراری دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، برای ۷۵ واحد مرغداری حدود ۳۸۰ هزار لیتر، برای ۳۲ واحد گلخانه‌ای نزدیک به ۱۲۰ هزار لیتر، برای ۱۰ واحد صنایع تبدیلی حدود ۵۰ هزار لیتر و برای ۱۱ واحد پرورش قارچ و سایر واحدها نیز حدود ۴۵ هزار لیتر سوخت جایگزین تخصیص یافته است.

اصغری افزود: این اقدام با هدف مدیریت بحران در فصل سرما، حفظ استمرار تولید و جلوگیری از خسارت به واحدهای حساس کشاورزی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: آمار ارائه‌شده مربوط به حوزه عملیاتی شرکت نفت منطقه ارومیه و شمال استان است و توزیع سوخت اضطراری در جنوب استان نیز از طریق شرکت نفت منطقه میاندوآب ادامه دارد.