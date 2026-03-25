۴۰۵ هزار هکتار اراضی آذربایجان غربی زیر کشت گندم رفت

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص ۴۰۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم آبی و دیم، از کشاورزان خواست تا با توجه به بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی تداوم آن، بر اساس توصیه‌های مراکز تحقیقاتی، نسبت به مصرف کود سرک در مزارع خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد پتانسیل گندم آبی و تمامی پتانسیل گندم دیم به دلیل تغذیه نامناسب از دست می‌رود، به اثرات مثبت افزایش مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در سال‌های اخیر اشاره کرد که منجر به بهبود چشمگیر تولید و بازدهی اقتصادی مطلوب شده است.

اصغری همچنین افزود : تغذیه مناسب، مقاومت گیاهان را در برابر تنش‌های اقلیمی مانند خشکسالی و شوری افزایش داده و به بهبود بهره‌وری مصرف آب کمک می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از کارشناسان و مروجان کشاورزی درخواست کرد تا با هدف دستیابی به خودکفایی گندم و تضمین امنیت غذایی، آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه تغذیه گندم را به بهره‌برداران منتقل کنند.