محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۵۹ واحد مرغداری گوشتی برای مشارکت در طرح تولید قراردادی گوشت مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با هدف تقویت تولید پایدار، تأمین به‌موقع نیاز بازار و افزایش همکاری میان واحدهای پرورشی و بخش پشتیبانی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد : آذربایجان‌غربی دارای ۹ زنجیره فعال طیور است که بخش قابل توجهی از گوشت مرغ مورد نیاز استان و سایر استان های کشور را نیز تأمین می‌کند.

اصغری با اشاره به مزیت‌های تولید قراردادی تصریح کرد؛ این شیوه موجب هماهنگی بیشتر میان مرغداران، تأمین‌کنندگان نهاده و واحدهای بسته‌بندی می‌شود و امکان مدیریت بهتر عرضه و جلوگیری از نوسانات ناگهانی بازار را فراهم می کند.

تخصیص سهمیه مصرفی کود ازته در آذربایجان ‌غربی

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادمه همچنین اعلام کرد: سهمیه مورد نیاز کود شیمیایی ازته برای سال زراعی جدید در این استان تخصیص یافته است.

اصغری افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ایام تعطیل نیز با هدف حفظ امنیت غذایی و اجرای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، به‌طور مستمر در زمینه تأمین و توزیع کودهای مورد نیاز کشاورزان فعالیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌های یارانه‌ای و حمایت از استمرار تولید، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی ایفا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از ذخیره‌سازی به‌موقع کودهای یارانه‌ای خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده با مراجع ذی‌صلاح، کود سولفات پتاسیم گرانوله و کود سوپر فسفات تریپل یارانه‌ای در حال حمل به انبارهای سازمانی بوده و به‌زودی در بین کارگزاران شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.