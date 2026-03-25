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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

انقلاب اسلامی ایران بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی داشته است

انقلاب اسلامی ایران بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی داشته است

بیرجند ـ نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: انقلاب اسلامی ایران بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمالی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم سومین روز تشییع شهدای جنگ رمضان؛ پاسدار شهید مرتضی ترابی، سروان پاسدار شهید حسین آخوندی و سروان پاسدار شهید محمد ملایی که با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم در مسجد امام حسین(ع) بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه شهدا به هدف خود ایمان و باور دارند، تصریح کرد: شهدا نجات‌یافتگان و برندگان دنیای مادی هستند که با پوشیدن لباس رزم، غسل شهادت می‌کنند و هر لحظه منتظر شهادت هستند.

وی خاطرنشان کرد: هر کس در این پیچ تاریخی سکوت کند یا با سخن و رفتار خود به دشمن کمک کند، در اردوگاه شیاطین قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) گفت: هر جا به سنت‌های الهی توجه کرده‌ایم، همواره پیروزی از آنِ ما بوده است و دنیاپرستی و توجه به مادیات دنیوی مانع تحقق این امر می‌شود.

حجت‌الاسلام کمالی در ادامه تصریح کرد: یهود معتقد است دیگران حیواناتی انسان‌نما هستند که باید برده آنها باشند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ هرگاه مردم به سخنان یهود گوش کرده‌اند خوار و ذلیل شده‌اند، تأکید کرد: به برکت ایستادگی و مقاومت ملت مسلمان ایران، انقلاب اسلامی توانسته بیشترین تأثیرگذاری را در بیداری جهانی داشته باشد.

وی ادامه داد: از آنجا که تغییر منطقه‌ای مقدمه تغییر جهانی است، دشمنان درصدد برآمده‌اند با حمله به ایران، آن را مهار کرده و نظام امام حسینی(ع) را در این کشور تغییر دهند.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) تأکید کرد: امروز درگیر جنگ ترکیبی با دشمنان این ملت هستیم و هدف آنها ایجاد نظام تک‌قطبی در جهان است، اما با ایستادگی و مقاومت جبهه مقاومت، نقشه‌های آنها نقش بر آب شده است.

کد مطلب 6783349

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