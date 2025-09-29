دفاع مقدس گنجینه عقلانیت و ایثار است؛ ایران در دوره طلایی اقتدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین رضا کمالی پیش از ظهر دوشنبه در سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های تبیینی» بیرجند، دفاع مقدس را گنجینه‌ای از عقلانیت، ایثار و مقاومت دانست و گفت: ایران اسلامی در طلایی‌ترین دوره اقتدار خود قرار دارد.

وی اظهار داشت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات و با بیشترین ایمان و اراده، توانست در برابر قدرت‌های شرق و غرب بایستد و عزت و استقلال خود را حفظ کند.

حجت‌الاسلام کمالی با مروری بر تاریخ ۲۰۰ ساله ایران و دخالت‌های استعمارگران، گفت: ملت ایران همواره مورد طمع قدرت‌های خارجی بوده است، اما در دوران دفاع مقدس برای نخستین‌بار، هیمنه ابرقدرت‌ها را در هم شکست.

وی با اشاره به حمایت همه جانبه قدرت‌های جهانی از رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس، ایمان مردم، رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و حضور جوانان مؤمن و انقلابی را عامل پیروزی ملت ایران برشمرد.

حجت‌الاسلام کمالی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس امروز الگویی برای همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان شده است، بیان کرد: نهضت‌های مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه، خود را وام‌دار مکتب مقاومت و آموزه‌های دفاع مقدس می‌دانند.

وی افزود: دشمنی استکبار جهانی با ملت ایران همچنان ادامه دارد، اما شیوه‌های آن تغییر کرده است؛ امروز دشمن با رسانه‌های معاند، تحریم‌های اقتصادی، نفوذ فرهنگی و عملیات روانی می‌کوشد ملت ایران را خسته، ناامید و بی‌اعتماد کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی، گفت: امروز توان موشکی، فناوری‌های نوین، پیشرفت‌های علمی، نفوذ منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که دشمنان علناً از فروپاشی هیمنه خود در منطقه سخن می‌گویند.

وی به جنگ ۱۲ روزه غزه اشاره کرد و افزود: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران را قدرت اول منطقه می‌دانند، زیرا اثرگذاری آن را با چشم دیده‌اند.

حجت‌الاسلام کمالی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، بیان کرد: دشمن امروز با تحریف تاریخ، وارونه‌نمایی حقایق و تخریب دستاوردهای انقلاب، در پی تغییر باور مردم است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، جهاد تبیین به معنای روایت درست از انقلاب، دفاع مقدس، ولایت و هویت اسلامی ما است، گفت: هر طلبه، معلم، دانشجو و بسیجی باید مبلغ حقیقت باشد و اجازه ندهد روایت صحیح به دست دشمن بیفتد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به تلاش دشمن برای بدبین‌سازی مردم به اصل نظام تأکید کرد: جمهوری اسلامی با ایثارگری‌ها و خون شهدا به اینجا رسیده است و نباید اجازه داد عناصر نفوذی، رسانه‌های معاند و جریان‌های غرب‌زده، نسل جوان را نسبت به این نظام بدبین کنند.