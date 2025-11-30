رئیس جدید هیئت هاکی خراسان جنوبی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای صبح یکشنبه، "محمد کمالی" به عنوان رئیس جدید هیئت هاکی خراسان جنوبی با رای اعضای مجمع عمومی هیئت هاکی استان انتخاب شد.

محمد کمالی که پیش از این دو سال سرپرستی این هیئت را برعهده داشت به عنوان تنها کاندید ریاست این هیئت با بیان اینکه از اواخر سال ۱۳۸۰ هیئت هاکی در خراسان جنوبی فعال شد و اوج فعالیت این هیئت در سال ۱۳۹۵ بود، گفت: علاوه بر دریافت تجهیزات آموزشی و پد دروازه‌بان، هیئت هاکی در شهرستان نهبندان فعال شده و تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت اقدامات لازم را برای فعال کردن این هیئت در همه شهرستان‌های استان انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ مربی برجسته در این رشته ورزشی داریم و ۳۰ نفر هم متقاضی برای حضور در دوره‌های داوری و مربیگری برجسته شده‌اند.

کمالی با بیان شناسایی افراد مستعد این رشته، افزود: با توجه به ظرفیت موجود در بخش بانوان، تلاش خواهیم کرد تا بانوان استان در لیگ کشوری به طور مستمر شرکت کنند.

وی همچنین خواستار اختصاص سالن ورزشی و تجهیزات به این هیئت شد و درخواست چمن تخصصی هاکی به این استان شد و یاد آور شد که در شهرستان‌های بیرجند، قاینات و نهبندان در حال حاضر این هیئت فعال است.

در این جلسه سمیه ثریا به عنوان نائب رئیس، زهرا بهزادی فر خزانه دار، صفورا کدخدا زاده، سعیده دادرس مقدم و علی امیرآبادی زاده هم به عنوان اعضای هیئت هیئت هاکی خراسان جنوبی انتخاب شدند.

همچنین نغمه ابوالحسن نژاد هم به عنوان بازرس این هیئت انتخاب شد.