رضایی نسب: محور روستایی قزلقان بر اثر سیلاب مسدود شد

سرهنگ پرویز رضایی نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر وقوع سیلاب، محور روستایی قزلقان تا اطلاع ثانوی مسدود است و تیم‌های پلیس راه در محل حضور داشته و راهداری پس از فروکش‌کردن حجم آب، عملیات بازگشایی مسیر را آغاز خواهد کرد.

سرپرست پلیس راه خراسان شمالی در ادامه گفت:شدت جریان آب در بستر مسیر، عبور و مرور را کاملاً غیرایمن کرده و تردد هرگونه خودرو می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.

سرهنگ رضایی نسب از شهروندان و رانندگان خواست از تردد در محورهای حادثه‌خیز و آب‌گرفتگی‌شده خودداری کرده و مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.

وی همچنین بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از ورود به مسیرهای دارای سیلاب تأکید کرد.