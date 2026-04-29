۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

رئیس پلیس راه خراسان شمالی: بارندگی شدید در ورودی بجنورد ادامه دارد

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی از بارندگی شدید در مسیرهای منتهی به بجنورد خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه تردد کنند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمامی محورهای منتهی به بجنورد امروز با بارندگی شدید همراه است.

وی از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولانی، حرکت با سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات نمایشی و سرعت‌های غیرمجاز مسیر را طی کنند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: در دیگر محورهای خراسان شمالی نیز بارش باران به صورت مقطعی ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به لغزندگی احتمالی سطح جاده، رانندگان لازم است پس از اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها و تجهیزات ایمنی خودرو، با دقت و هوشیاری وارد مسیر شوند.

