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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

بی پرده با مهر؛ پیام مردم «ایرانشهر» به نیروهای مسلح

بی پرده با مهر؛ پیام مردم «ایرانشهر» به نیروهای مسلح

ایرانشهر - خبرنگار مهر به میان مردم ایرانشهر رفت و پیام آنها را خطاب به نیروهای مسلح دریافت کرد.

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کد مطلب 6783556

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