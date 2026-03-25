https://mehrnews.com/x3bGjW ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6783556 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ بی پرده با مهر؛ پیام مردم «ایرانشهر» به نیروهای مسلح ایرانشهر - خبرنگار مهر به میان مردم ایرانشهر رفت و پیام آنها را خطاب به نیروهای مسلح دریافت کرد. دریافت 32 MB کد مطلب 6783556 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم «ایرانشهر» در بیست و سومین شب شهادت قائد امت بهرهبرداری از ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان وبلوچستان تا شش ماه آینده اجتماع ایرانشهریها در بیست و چهارمین شب شهادت قائد امت اجتماع «ایرانشهری ها» در بیست و ششمین شب شهادت قائد امت رژه کاروان ماشینی در «ایرانشهر» اجتماع مردم «ایرانشهر» در بیستوپنجمین شب شهادت قائد امت اجتماع مردم «ایرانشهر» در حمایت از ایران بی پرده با مهر؛ پیام مردم ایرانشهر به ترامپ برچسبها ایرانشهر نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان میدان امام حسین(ع)
نظر شما