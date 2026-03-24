https://mehrnews.com/x3bFZg ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6782788 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۳ رژه کاروان ماشینی در «ایرانشهر» ایرانشهر - رژه کاروان ماشینی در حمایت از نیروهای مسلح ایران و بیعت با مقام معظم رهبری در ایرانشهر برگزار شد. دریافت 39 MB کد مطلب 6782788 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ایرانشهریها در بیست و چهارمین شب شهادت قائد امت بارش اولین باران بهاری در «ایرانشهر» اجتماع مردم «ایرانشهر» در بیستوپنجمین شب شهادت قائد امت اجتماع مردم «ایرانشهر» در بیست و سومین شب شهادت قائد امت بی پرده با مهر؛ پیام مردم «ایرانشهر» به نیروهای مسلح اجتماع «ایرانشهری ها» در بیست و ششمین شب شهادت قائد امت کامیونداران همدان با رژه خودرویی حماسه دفاع از وطن را سرودند برچسبها ایرانشهر کاروان خودرویی بیعت با رهبر انقلاب نیروهای مسلح
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