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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۳

رژه کاروان ماشینی در «ایرانشهر»

رژه کاروان ماشینی در «ایرانشهر»

ایرانشهر - رژه کاروان ماشینی در حمایت از نیروهای مسلح ایران و بیعت با مقام معظم رهبری در ایرانشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6782788

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