https://mehrnews.com/x3bGjZ ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6783559 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از ولایت فقیه محلات- در این ویدئو تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از نظام اسلامی و ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6783559 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه حضور باشکوه مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب در حسینیه شهدا تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه اجتماع پرشور و حماسی مردم ولایی ساوه در حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور پرشور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب حضور پرشکوه مردم محلات در اجتماع حماسی لبیک به رهبر معظم انقلاب حضور باشکوه مردم ولایتمدار شازند در شب بیست و نهم مقاومت و دفاع از وطن حضور باشکوه مردم محلات در بیعت با رهبر و تشییع پیکر شهید احمد محمدی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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