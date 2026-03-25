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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از ولایت فقیه

تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از ولایت فقیه

محلات- در این ویدئو تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از نظام اسلامی و ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6783559

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