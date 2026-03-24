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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶

حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه

حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه

شازند- حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6782829

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