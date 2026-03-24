https://mehrnews.com/x3bG26 ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶ کد مطلب 6782829 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۶ حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه شازند- حضور حماسی و با شکوه مردم ولایی شازند در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6782829 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور پرشور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از ولایت فقیه اجتماع حماسی مردم انقلابی خمین در حمایت از ولایت فقیه و رزمندگان اسلام اجتماع حماسی ساوجیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام حضور باشکوه مردم آشتیان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی تفرش در بیعت با رهبر و نیروهای مسلح برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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