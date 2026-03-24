https://mehrnews.com/x3bG2c ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6782834 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵ تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه تفرش- در این ویدئو تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه و رزمندگان اسلام را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6782834 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم تفرش در بیعت با رهبر معظم انقلاب حضور با شکوه و حماسی مردم تفرش در حمایت از رهبر معظم انقلاب تجمع پرشور و حماسی مردم ولایی محلات در حمایت از ولایت فقیه تجمع پرشور مردم تفرش در حمایت از رهبر معظم انقلاب سرزمین آفتاب در سالروز شهادت امام علی(ع) به سوگ نشست برچسبها تفرش تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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