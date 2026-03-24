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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۱۵

تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه

تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه

تفرش- در این ویدئو تجمع پرشور شبانه مردم تفرش در حمایت از ولایت فقیه و رزمندگان اسلام را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6782834

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