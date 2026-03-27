به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله غلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: قرآن کریم کتاب هدایت و سعادت دنیا و آخرت است و فضیلت ماه مبارک رمضان نیز به واسطه نزول این کتاب آسمانی است، نه صرفاً روزه‌داری.

غلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آیات قرآن به موضوع جهاد و مقابله با دشمن اختصاص دارد، تصریح کرد: متأسفانه در طول سال‌ها و قرن‌ها، برخی از مسلمانان این بخش از قرآن را مورد غفلت قرار داده و به جای عمل، صرفاً به تلاوت آن بسنده کرده‌اند.

وی با اشاره به شرایط کنونی و تقابل با دشمنان، به تبیین دستورات قرآنی در میدان مقابله پرداخت و گفت: نخستین دستور، استقامت و ثبات قدم است؛ چرا که بدون پایداری، دستیابی به موفقیت ممکن نخواهد بود.

مشاور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد: دومین دستور، یاد فراوان خداوند است که عامل اصلی پیروزی در دوران دفاع مقدس نیز بود و رزمندگان با توسل، دعا و معنویت در میدان حضور داشتند.

وی سومین دستور را اطاعت از خدا و رسول و در شرایط کنونی، تبعیت از ولایت فقیه دانست و افزود: چهارمین دستور، پرهیز از اختلاف و نزاع است، زیرا تفرقه موجب سستی و تضعیف جامعه می‌شود.

غلامی با هشدار نسبت به برخی اظهارات در فضای مجازی گفت: در شرایط جنگی، طرح برخی مسائل می‌تواند در راستای اهداف دشمن و جنگ روانی او قرار گیرد، از این رو باید مصالح کشور و شرایط زمان را در نظر گرفت.

وی صبر و استقامت را از دیگر دستورات مهم قرآن عنوان کرد و اظهار داشت: جنگ با سختی‌ها، خسارات و مصائب همراه است، اما نباید این مسائل موجب سستی یا تسلیم در برابر دشمن شود.

مشاور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با تأکید بر پرهیز از غرور ناشی از پیروزی‌ها خاطرنشان کرد: همه پیروزی‌ها از جانب خداوند است و حفظ توکل، وحدت و تبعیت از رهبری، زمینه‌ساز دستیابی به موفقیت نهایی خواهد بود.