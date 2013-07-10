ضرورت حاکم شدن هدایت قرآنی و سبک زندگی اسلامی در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، عصر امروز(چهارشنبه) به مدت بیش از سه و نیم ساعت محفل انس با قرآن در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این محفل نورانی که آکنده از عطر و معنویت قرآن بود، حافظان، قاریان و اساتید قرآنی، آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و گروههای جمع خوانی نیز در فضیلت رمضان کریم، به مدح و ثنای پروردگار پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در سخنانی در این مراسم تلاوت و تجوید و حفظ قرآن را مقدمه رسیدن به جامعه قرآنی مطلوب دانستند و تأکید کردند: باید در جامعه اسلامی هدایت قرآنی و سبک زندگی اسلامی حاکم باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای قرائت و حفظ قرآن را زمینه ساز فهم قرآن و تخلق به اخلاق قرآنی دانستند و افزودند: باید فرهنگ جامعه اسلامی منطبق با اخلاق قرآنی و دستورات معصومین (علیهم السلام) باشد.

ایشان با اشاره به برخی تلاشها برای متأثر کردن فرهنگ و سبک زندگی و روابط اجتماعی جامعه از فرهنگ غربی خاطرنشان کردند: تبعیت اکثریت مردم دنیا از فرهنگ غرب ملاک و دلیلی برای تبعیت از این فرهنگ در جامعه اسلامی نیست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در جامعه اسلامی بایستی هدایت و معیارهای قرآنی مورد تبعیت قرار گیرند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: دین، عقل سلیم و گفتار معصومین (علیهم السلام) معیارهای قرآنی هستند که باید در جامعه اسلامی ملاک پیروی و تبعیت باشند.

ایشان با اظهار خرسندی از توجه بیش از پیش جوانان و علاقمندی آنان به قرآن و تلاوت و حفظ آن خاطرنشان کردند: همه آحاد جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار کنند زیرا قرائت و فهم قرآن مقدمه تدبر در آن است.