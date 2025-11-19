به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور، در مراسم اختتامیه سی‌امین دوره مسابقات قرآن و عترت کارکنان پایور و وظیفه فراجا که ۲۸ آبان‌ماه در استان فارس برگزار شد، با درود به ارواح مطهر امام خمینی (ره)، شهدای فرماندهی انتظامی و شهدای استان فارس، به‌ویژه شهید محراب آیت‌الله دستغیب، گفت: نور قرآن از وجود و کلام آن شهید بزرگوار سرازیر می‌شد و ما هرچه داریم از شهداست؛ استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت آنان است.

وی با تقدیر از حاضران و برگزارکنندگان مراسم به ویژه فرمانده محترم انتظامی استان فارس سردار ملکی افزود: این نشست به برکت حضور عاشقان قرآن شکل گرفت و خانواده‌های معظم شهدا مجلس را به نور خود مزین کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش معنوی حضرت احمد بن موسی (ع) در برگزاری این مراسم، گفت: ما مهمان سفره لطف و کرم فرزندان موسی بن جعفر هستیم و اگر دعوت ایشان نبود، این گردهمایی در شیراز شکل نمی‌گرفت.

حجت‌الاسلام شیرازی با پرداختن به جایگاه قرآن، اظهار داشت: قرآن کلام خداست؛ خداوندی که خالق هستی، قادر مطلق و عالم بر همه علوم است. علمی که امروز در اختیار بشر است تنها دو حرف از بیست‌وهفت حرف علم الهی است و روایت می‌گوید بیست‌وپنج حرف دیگر در عصر ظهور امام زمان (عج) آشکار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه علم انسان در برابر علم الهی، خطی در مقابل اقیانوس است، افزود: این خدا قرآن را بر اشرف مخلوقات، پیامبر اکرم (ص)، نازل کرد؛ آن هم بر قلب پیامبر و به واسطه کامل‌ترین فرشته الهی، جبرئیل، و در شبی که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است؛ شب قدر. همین نکات عظمت ویژه‌ای به قرآن می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه محتوای قرآن نور است و برای همه بشریت در همه زمان‌ها قابل بهره‌گیری است، تأکید کرد: هر انسانی به اندازه تلاش، تقوا و ظرفیت وجودی خود می‌تواند از قرآن بهره بگیرد. قرآن هدایت‌گر، نوربخش، ایجادکننده امید و زمینه‌ساز تکامل انسان است. اگر امروز بشر تسلیم قرآن و مفسران حقیقی آن یعنی اهل‌بیت (ع) بود، وضع جامعه این‌گونه نبود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بیان کرد: دل‌هایی که به قرآن وصل می‌شود نورانی و از گمراهی حفظ می‌شود و سعادت دنیا و آخرت خود و اطرافیانشان را رقم می‌زند. شما که با قرآن انس دارید قدر خود را بدانید؛ این لطف و نعمت الهی است.

وی با اشاره به مقام حافظان و تلاوت‌کنندگان قرآن اظهار داشت: حافظ قرآن مجبور است روزی چند جز تلاوت کند و این نعمت بزرگی است که نور خدا را به سمت انسان سرازیر می‌کند. چه حفظ، چه تلاوت، چه تدبر و چه تفسیر لطف الهی است.

حجت‌الاسلام شیرازی تأکید کرد: هر زمان که با قرآن مأنوس می‌شوید، شکر خدا را به جا آورید. هرچه شکر بیشتر باشد، ارتباط با قرآن محکم‌تر خواهد شد.

وی در پایان با دعا برای حاضران گفت: از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنیم ایمان ما به قرآن و مفسران آن را محکم‌تر بفرماید و توفیق عمل به دستورات قرآن را به ما عنایت کند. خدایا ما را با عشق به قرآن زنده بدار، با عشق به قرآن بمیران و با عشق به قرآن محشور کن. ما را در قیامت همنشین قرآن قرار بده و توفیق دفاع از قرآن را عطا فرما. پروردگارا به حرمت حضرت احمد بن موسی (ع)، توفیق شهادت در راه قرآن را نصیب ما گردان.