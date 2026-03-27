دریافت 34 MB کد مطلب 6784619 https://mehrnews.com/x3bGLD ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴ کد مطلب 6784619 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴ عراقچی: فاجعه مدرسه میناب نه قابل توجیه است، نه قابل پنهانسازی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر در خصوص حمله به مدرسه شجره طیبه میناب سخنرانی کرد. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: فاجعه مدرسه میناب نه قابل توجیه است، نه قابل پنهانسازی «بازی وارونه»؛ چرا آمریکا بیش از ایران به آتشبس نیاز دارد؟ واکنش عراقچی به هدف قرار گرفتن زیرساختهای کشورمان تهدید به ترور شخصیتها از ذهنیت های مجرمانه نشات می گیرد گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و یونان درباره پیامدهای جنگ تحمیلی قدردانی وزیر امور خارجه از دولت و مردم جمهوری آذربایجان برچسبها سید عباس عراقچی شورای حقوق بشر امور خارجه وزیر امور خارجه ایران جنگ رمضان
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