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کد مطلب 6784619
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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

عراقچی: فاجعه مدرسه میناب نه قابل توجیه است، نه قابل پنهان‌سازی

عراقچی: فاجعه مدرسه میناب نه قابل توجیه است، نه قابل پنهان‌سازی

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر در خصوص حمله به مدرسه شجره طیبه میناب سخنرانی کرد.

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