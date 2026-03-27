حسینی نسب: اقتصاد مقاومتی راهبرد کلان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه سلطانیه با تبیین پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد که تکرار عنوان «اقتصاد مقاومتی» برای سومین بار در شعارهای سال (پس از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) نشان‌دهنده تبدیل این مفهوم به یک فرهنگ عمومی و عزم ملی است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یک راهبرد کلان و الگوی پایدار توسعه اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران است، نه یک شعار مقطعی، و حل مسائل مزمنی همچون تورم، بیکاری، وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها نیازمند تداوم این مسیر ثابت است.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به بخش دوم شعار سال تصریح کرد: وحدت ملی و امنیت ملی دو بال اقتصاد مقاومتی هستند و امنیت تنها به معنای مرزبانی و مقابله با تهدیدات نظامی نیست، بلکه ثبات بازار، امنیت سرمایه‌گذاری، ایمنی زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری و آرامش روانی جامعه از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی به شمار می‌روند.

امام جمعه سلطانیه در ادامه به تشریح وظایف نهادهای مختلف در تحقق شعار سال پرداخت و اظهار داشت که دولت موظف به اولویت‌بندی بودجه بر اساس مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد ثبات در بازار ارز و طلا است.

حسینی نسب افزود: مجلس شورای اسلامی باید با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تصویب قوانین پشتیبان، موانع اداری پیش روی تولید و اشتغال را کاهش دهد و قوه قضائیه نیز با مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی و پشتیبانی از حقوق عامه، فضای امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: همچنین بخش خصوصی و تعاونی‌ها با ورود به عرصه‌های نوآورانه و جانشینی واردات با تولید داخلی نقش‌آفرینی کنند و مردم نیز با حمایت هوشمندانه از کالای ایرانی باکیفیت، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های خرد و تقویت انسجام اجتماعی، یاری‌گر تحقق شعار سال باشند.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب در ادامه جنگ تحمیلی رمضان را نقطه عطفی در فروپاشی چهار رکن سلطه آمریکا در منطقه دانست و گفت: در این جنگ، آمریکا در برتری فناورانه، تسلط بر آبراه‌ها، ائتلاف‌سازی علیه ایران و مدیریت جنگ شکست خورد.

وی با اشاره به شکست فناورانه آمریکا تصریح کرد: نیروهای مسلح ایران توانستند سه بت بزرگ فناوری آمریکا را بشکنند؛ ناوهای هواپیمابر ضربه خورده و عقب‌نشینی کردند، جنگنده‌های آمریکا توسط سامانه‌های پدافندی سرنگون شدند و هواپیماهای سوخت‌رسان و سامانه‌های راداری در پایگاه‌های منطقه از کار افتادند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه ایران از ۱۳ اسفند، تنگه هرمز را عملاً بست و تردد دریایی را به صفر رساند، افزود: این اقدام منجر به شوک نفتی، خروج قیمت نفت از کنترل و بروز بی‌سابقه‌ترین بحران انرژی در جهان شد و آمریکا حتی مجبور به لغو تحریم و اعلام معافیت صادرات نفت برای ایران شد.

حسینی نسب با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته پیرامون موضوع مذاکره، اظهار داشت: جنگ و آتش‌بس و صلح نه مطلقاً خوب است و نه مطلقاً بد، بلکه بستگی به مصالح اسلام و سنجش وضعیت دارد و نباید مذاکره را حرام سیاسی قلمداد کرد، چرا که هر جنگی با تبادل پیام بین طرفین خاتمه می‌یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون جواب ایران از سوی مقامات کشورمان رد قاطع هرگونه مذاکره بوده است، تأکید کرد: ملت ایران در شرایط فعلی هیچ پذیرشی برای مذاکره ندارند و آن را طرح فریب از سوی دشمن و اختلاف‌افکنی بین مسئولان می‌دانند.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به تجربه تلخ گذشته گفت: ما از مذاکره خاطره خوشی نداریم و دو بار در وسط مذاکره، طرف مقابل به ایران حمله کرد. ما مذاکره نمی‌کنیم بلکه جنگ را طوری ادامه و تمام می‌کنیم که دیگر دشمن جرأت حمله نداشته باشد.

حجت‌الاسلام حسینی‌نسب افزود: ملت ایران به مقامات کشورشان اعتماد دارند و مطمئن هستند تصمیمات آنها بر اساس عزت ملی و مصالح ملت ایران خواهد بود؛ هرگونه جمع‌بندی در این باره بستگی به تأیید رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا دارد که در آن صورت، امری واجب‌الاطاعه خواهد بود.

وی در ادامه با گرامیداشت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی، این روز را تکمیل‌کننده ۲۲ بهمن و عید واقعی ملت ایران دانست و گفت: ۲۲ بهمن نفی طاغوت بود و ۱۲ فروردین آری به برقراری حکومت اسلامی با رأی بیش از ۹۸ درصد واجدین شرایط بود. امسال با توجه به هجمه‌های دشمنان به جمهوری اسلامی، باید این روز بیش از پیش برجسته شود و اجتماعات مردمی پررنگ‌تر از همیشه برگزار گردد